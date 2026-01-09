Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ο Τορναρίτης και το ερωτηματολόγιο

Με τη νέα χρονιά, ο Χριστόφορος Τορναρίτης άνοιξε διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποψήφιους βουλευτές τού υπό ίδρυση κόμματος «Σήκου Πάνω», συνοδεύοντάς την με ένα εκτενές ερωτηματολόγιο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απαντήσουν για αξίες, ταπεινότητα, προσωπικές δυσκολίες που ξεπέρασαν και, μεταξύ άλλων, αν διάβασαν το βιβλίο του, Never Surrender, και τι αποκόμισαν από αυτό. Κακεντρεχείς παρατηρητές αναρωτιούνται αν πρόκειται για πρωτοποριακό πολιτικό φίλτρο ή απλώς για μια ευρηματική προσπάθεια τόνωσης των πωλήσεων του βιβλίου, οι οποίες τώρα τελευταία έχουν πέσει λιγάκι. 

Διαβάστε περισσότερα