Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Ο Φειδίας και οι 300 του!

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ούτε καν ότι τα 300 πρόσωπα τα οποία πρέπει να στηρίζουν το αίτημα για εγγραφή νέου κόμματος πρέπει οπωσδήποτε να έχουν το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι –δηλαδή να είναι εγγεγραμμένα στους εκλογικούς καταλόγους– δεν γνώριζε ο Φειδίας Παναγιώτου.

Έτσι όταν παρουσιάστηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών για να του εξηγήσουν τα διαδικαστικά και διαπίστωσε ότι πολλά από τα άτομα που περιλαμβάνονταν στη λίστα των υποστηρικτών του αιτήματός του δεν ήταν καν εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι, έτρεχε για να τους αντικαταστήσει με άλλους που να είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Ευτυχώς -για αυτόν- που πήγε για προέλεγχο και δεν έμεινε την τελευταία στιγμή, διαφορετικά δεν θα μπορούσε να εγγράψει την «Άμεση Δημοκρατία» του. Έκανε όμως τελικά τις αναγκαίες αλλαγές και τώρα είναι έτοιμος να προχωρήσει -εντός των ημερών, όπως πληροφορούμαστε- στην υποβολή της αίτησής του

Κ.Ζ

Tags

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα