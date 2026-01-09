Ο Φειδίας και οι 300 του!

Ούτε καν ότι τα 300 πρόσωπα τα οποία πρέπει να στηρίζουν το αίτημα για εγγραφή νέου κόμματος πρέπει οπωσδήποτε να έχουν το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι –δηλαδή να είναι εγγεγραμμένα στους εκλογικούς καταλόγους– δεν γνώριζε ο Φειδίας Παναγιώτου.

Έτσι όταν παρουσιάστηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών για να του εξηγήσουν τα διαδικαστικά και διαπίστωσε ότι πολλά από τα άτομα που περιλαμβάνονταν στη λίστα των υποστηρικτών του αιτήματός του δεν ήταν καν εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι, έτρεχε για να τους αντικαταστήσει με άλλους που να είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Ευτυχώς -για αυτόν- που πήγε για προέλεγχο και δεν έμεινε την τελευταία στιγμή, διαφορετικά δεν θα μπορούσε να εγγράψει την «Άμεση Δημοκρατία» του. Έκανε όμως τελικά τις αναγκαίες αλλαγές και τώρα είναι έτοιμος να προχωρήσει -εντός των ημερών, όπως πληροφορούμαστε- στην υποβολή της αίτησής του

Κ.Ζ