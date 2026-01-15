Videogate: Υπουργοί σε ρόλο δικηγόρου

Στους υπουργούς μετέφερε το βάρος να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα σε σχέση με το βίντεο και το περιεχόμενό του. Μετά τον υπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο Ιωάννου, σειρά πήρε ο υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας. Και οι δύο υπουργοί με διπλό «κοστούμι», υπουργού-εκπροσώπου της κυβέρνησης, δεν είδαν οτιδήποτε μεμπτό και υπεραμύνθηκαν του χειρισμού που γίνεται από το Προεδρικό, υψώνοντας ασπίδα προστασίας, στον Πρόεδρο, την Πρώτη Κυρία και τον τέως (πλέον) διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου. Το θέμα είναι σε ποιο βαθμό πιστεύουν τα όσα ανέφεραν δημόσια. Αυτή είναι η ουσία.

ΣΙΩΠ