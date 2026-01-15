Κεντρική Τράπεζα για Γιώργο Βασιλείου: Συνέβαλε στη διαμόρφωση της σύγχρονης οικονομικής πορείας της χώρας

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για τον θάνατο του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γιώργου Βασιλείου.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, ο Γιώργος Βασιλείου συνέβαλε ουσιαστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης οικονομικής πορείας της χώρας, προωθώντας μεταρρυθμίσεις και πολιτικές που ενίσχυσαν τη σταθερότητα, τον εκσυγχρονισμό και την ευρωπαϊκή προοπτική της κυπριακής οικονομίας.

Η ΚΤ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια προς την οικογένειά του και τους οικείους του.