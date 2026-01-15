ΗΠΑ: Αστυνομικός πυροβόλησε μετανάστη κατά τη διάρκεια ελέγχου της ICE

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας επιβεβαίωσε πως αστυνομικός πυροβόλησε τον μετανάστη, αναφέροντας πως «παράνομος αλλοδαπός που είχε έρθει από τη Βενεζουέλα» προέβαλε «αντίσταση» στη σύλληψή του έπειτα από «στοχευμένο» έλεγχο σε δρόμο.

«Καθώς ο ύποπτος και ο αντιπρόσωπος των υπηρεσιών επιβολής του νόμου πάλευαν στο έδαφος, δύο άτομα βγήκαν από κοντινό διαμέρισμα και επιτέθηκαν κι αυτοί στον πράκτορα με φτυάρι για το χιόνι και σκουπόξυλο», ανέφερε.

Ο αστυνομικός πυροβόλησε μια φορά «σε άμυνα» για να «προστατεύσει τη ζωή του», τραυματίζοντας τον άνδρα στο πόδι, πάντα κατά το Υπουργείο.

Οι αρχές στη Μινεάπολη και στην πολιτεία Μινεσότα, όπου κυβερνούν Δημοκρατικοί, έχουν καταγγείλει τις ενέργειες των δυνάμεων του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας, ειδικά της ICE.

Σε βίντεο που δημοσιοποίησε νωρίτερα χθες ο Κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Ουόλς, κατήγγειλε «το χάος, την αναταραχή και το τραύμα που προκαλεί στην κοινότητά μας η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση», αναφερόμενος στις ανακρίσεις πόρτα-πόρτα που κάνουν αστυνομικοί της ICE, «οπλισμένοι, μασκοφορεμένοι και ανεπαρκώς εκπαιδευμένοι».

