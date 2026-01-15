Απώλεσαν κάθε ίχνος αξιοπιστίας

Όταν κτίζεις το αφήγημά σου πάνω στο ψέμα, είναι απλώς θέμα χρόνου να καταρρεύσει. Ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου Χριστοδουλίδη, Βίκτωρας Παπαδόπουλος, ισχυρίστηκε ότι ο Πρόεδρος δεν έχει καμία επαφή με τον CEO της Cyfield, Γιώργο Χρυσοχό, με μοναδική εξαίρεση ένα συγχαρητήριο SMS που του απέστειλε την ημέρα της εκλογής του. Ωστόσο, τα φωτογραφικά στιγμιότυπα που δημοσίευσε στη χθεσινή του έκδοση ο «Π», και τα οποία απεικονίζουν συναντήσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Γιώργο Χρυσοχό, αφήνουν εκτεθειμένη την αυλή του Προεδρικού. Το ζήτημα δεν είναι πλέον η διάψευση, αλλά η αξιοπιστία. Και όταν αυτή χαθεί, πολύ δύσκολα αποκαθίσταται.

ΜΧΣ