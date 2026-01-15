Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Απώλεσαν κάθε ίχνος αξιοπιστίας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Όταν κτίζεις το αφήγημά σου πάνω στο ψέμα, είναι απλώς θέμα χρόνου να καταρρεύσει. Ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου Χριστοδουλίδη, Βίκτωρας Παπαδόπουλος, ισχυρίστηκε ότι ο Πρόεδρος δεν έχει καμία επαφή με τον CEO της Cyfield, Γιώργο Χρυσοχό, με μοναδική εξαίρεση ένα συγχαρητήριο SMS που του απέστειλε την ημέρα της εκλογής του. Ωστόσο, τα φωτογραφικά στιγμιότυπα που δημοσίευσε στη χθεσινή του έκδοση ο «Π», και τα οποία απεικονίζουν συναντήσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Γιώργο Χρυσοχό, αφήνουν εκτεθειμένη την αυλή του Προεδρικού. Το ζήτημα δεν είναι πλέον η διάψευση, αλλά η αξιοπιστία. Και όταν αυτή χαθεί, πολύ δύσκολα αποκαθίσταται.

ΜΧΣ 

Tags

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα