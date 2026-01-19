Εδώ σε θέλω, κάβουρα

Το κεφάλαιο «Ανεξάρτητος Φορέας Κοινωνικής Στήριξης» ανοίγει εκ νέου αυτή τη βδομάδα στη Βουλή, με τον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών, Δημήτρη Δημητρίου, να ζητά ονόματα και εισφορές από το 2020 έως το 2025. Τόσα χρόνια τα ονόματα των προσώπων ή εταιρειών που κατέθεταν στον Φορέα ήταν επτασφράγιστο μυστικό. Χωρίς, βεβαίως, να έχει πειστεί οποιοσδήποτε τι είχαν να κρύψουν και κατά πόσο υπήρχαν ανταλλάγματα από την Εκτελεστική Εξουσία. Εφόσον, όπως διατυμπανίζουν, δεν έχουν κάτι να φοβηθούν και είναι όλα καθαρά και ξάστερα, ας δοθεί στη Βουλή ο κατάλογος ονομάτων και εισφορών! Το περίεργο πάντως για αυτούς που κρατούν ψηλά τα λάβαρα της διαφάνειας είναι πως θα έπρεπε να πρωτοστατούσαν στη δημοσιοποίηση αυτών των στοιχείων. Για να δούμε τι εκπλήξεις επιφυλάσσει αυτή η διαδικασία!

ΠΥΡ