Η μεζονέτα του Φειδία στην Λεμεσό

Εντάξει καλέ, πήγατε να φάτε το παιδί για το σπίτι που νοίκιασε στη Λεμεσό. Οκ. Μια μεζονέτα είναι, ούτε καν ημιανεξάρτητη. Καλούτσικο σπίτι αλλά και όχι και έπαυλη.

 Το πρόβλημα, αν υπάρχει πρόβλημα, είναι αν δικαιούται ως ευρωβουλευτής να ενοικιάζει σπίτι στην Κύπρο. Αν δεν δικαιούται και συνεχίζει να θεωρεί αυτό το σπίτι με τη διαρρύθμιση που έχει και την τοποθεσία που βρίσκεται ως γραφείο, τότε, μπορεί να έχει κάποια προβλήματα. Οπότε, Φειδία, ξεκαθάρισε το σκηνικό.

Αυτό που κυρίως πρέπει να ξεκαθαρίσει είναι οι καταγγελίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και εξετάζονται από μέλος της ομάδας του. Εδωσε έναν κατεβατό χαρτιά η κυρία. Αν έχουν βάση, μάλλον θα ηχήσουν καμπάνες για τον Φεδία.

ΘΟΥΚΗΣ

 

