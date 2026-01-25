Οι καταγγελίες της Annie Alexoui για τις τσάντες της Πρώτης Κυρίας

Δεκατρία εντάλματα, λέει, έχουν εκδοθεί κατά της κ. Ιωάννας Φωτίου, άλλως Annie Alexoui, λογω των ποστ που κάνει στο Instagram.

H ινφλουένσερ, που λέει πολλά και ενίοτε μεταδίδει και κάποιες σκληρές πληροφορίες, τον τελευταίο καιρό τα έβαλε με την Πρώτη Κυρία, Φιλίππα Καρσερά, αφήνοντας πολλά υπονοούμενα για τις εργασίες της οικογενειακής της επιχείρησης.

Αυτά νομίζουμε ότι είναι ανοησίες. Την ίδια στιγμή βέβαια ισχυρίζεται ότι η κ. Καρσερά, όταν ταξιδεύει στο εξωτερικό και δη παρίσταται σε ομογενειακές συγκεντρώσεις, ζητά και λαμβάνει ακριβά δώρα, όπως π.χ. τσάντες Chanel οι οποίες, λέει, στοιχίζουν 15.000 έκαστη.

Ακόμα και ανοησίες να είναι και αυτά τα περί τσαντών, δεδομένων α) του Videogate, β) του ότι κυκλοφορούν φωτογραφίες της με τσάντες πολυτελείας, πιστεύουμε ότι η Πρώτη Κυρία θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες αυτές με απόλυτη διαφάνεια. Να καλέσει π.χ. σε δημοσιογραφική διάσκεψη όλους τους δημοσιογράφους του Life Style για να τους παρουσιάσει και να φωτογραφηθεί δίκην πασαρέλας στο κόκκινο χαλί του Προεδρικού με τις τσάντες της. Στη συνέχεια, αφού παραθέσει γεύμα εργασίας, να παρουσιάσει τις αποδείξεις ότι τις αγόρασε. Αυτά είναι τα σωστά πράγματα που πρέπει να κάνει η κυρία Καρσερά μας.

ΘΟΥΚΗΣ