Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα η πρωτεύουσα της Γροιλανδίας - Το μπλακ άουτ αποδίδεται σε «ατύχημα»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το μπλακ άουτ αποδίδεται σε «ατύχημα», του οποίου η φύση δεν διευκρινίζεται.

Στο σκοτάδι βυθίστηκε η πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, καθώς η εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας Nukissiorfiit ανακοίνωσε πως σημειώθηκε διακοπή ηλεκτροδότησης, η οποία επηρέασε ολόκληρη την πόλη Νούουκ.

Το μπλακ άουτ αποδίδεται σε «ατύχημα», του οποίου η φύση δεν διευκρινίζεται.

Η Nukissiorfiit διαβεβαιώνει πως καταβάλλει προσπάθειες για να αποκαταστήσει την ηλεκτροδότηση μέσω εφεδρικών συστημάτων, ενώ συνεργεία εργάζονται για την αποκατάσταση του προβλήματος.

Η Πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, επισκέφθηκε την Παρασκευή την Γροιλανδία για να δείξει, όπως δήλωσε, τη «μεγάλη υποστήριξη» των Δανών προς τους κατοίκους του νησιού της Αρκτικής, ύστερα από μια ταραχώδη εβδομάδα κατά την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπαναχώρησε από τις απειλές του να καταλάβει δια της βίας την αυτόνομη δανική επικράτεια και συμφώνησε να διαπραγματευτεί.

Η Φρεντέρικσεν επισκέφθηκε τη Γροιλανδία δύο ημέρες μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στο Νταβός της Ελβετίας, όπου ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε ένα «πλαίσιο συμφωνίας» για το μέλλον του νησιού, χωρίς όμως να αποκαλύψει λεπτομέρειες.

Tags

ΔΙΕΘΝΗΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα