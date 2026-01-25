ΔΗΣΥ Λεμεσού: Καταγγέλλει μεθοδευμένη πολιτική στοχοποίηση του Αντιδημάρχου Μέσα Γειτονιάς από το ΑΚΕΛ

Καταγγελίες για συντονισμένη και πολιτικά μεθοδευμένη στοχοποίηση του Αντιδημάρχου του Δημοτικού Διαμερίσματος Μέσα Γειτονιάς, Μάριου Πρωτοπαπά, διατυπώνει η Δημοτική Ομάδα του ΔΗΣΥ Λεμεσού, στρεφόμενη κατά της Δημοτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΔΗΣΥ κάνει λόγο για ανυπόστατες και προσχηματικές κατηγορίες εκ μέρους του ΑΚΕΛ περί υπονόμευσης της ομαλής λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και για απαξιωτική συμπεριφορά, τις οποίες απορρίπτει κατηγορηματικά.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται, σύμφωνα με την ανακοίνωση, σε παρασκηνιακές ενέργειες που φέρεται να έγιναν από πλευράς ΑΚΕΛ, με στόχο την επηρεάση και χειραγώγηση άλλων Δημοτικών Ομάδων, ώστε να δημιουργηθεί, όπως υποστηρίζεται, τεχνητό κλίμα αντιπαράθεσης. Ο ΔΗΣΥ χαρακτηρίζει τέτοιες πρακτικές ως αντίθετες με τη δημοκρατική λειτουργία των θεσμών.

Παράλληλα, ο ΔΗΣΥ Λεμεσού καλεί τη Δημοτική Ομάδα του ΑΚΕΛ και τον Δήμαρχο Λεμεσού, Γιάννη Αρμεύτη, να αναλάβουν τις ευθύνες τους, θέτοντας ζητήματα τήρησης διαδικασιών και νομοθεσίας.

Αυτούσια η ανακοίνωση του ΔΗΣΥ Λεμεσού:

Μεθοδευμένη πολιτική στοχοποίηση από τη Δημοτική Ομάδα του ΑΚΕΛ Λεμεσού

O ΔΗΣΥ Λεμεσού καταγγέλλει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τη συντονισμένη και πολιτικά μεθοδευμένη επίθεση της Δημοτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ κατά του Αντιδημάρχου Δημοτικού Διαμερίσματος Μέσα Γειτονιάς, κ. Μάριου Πρωτοπαπά, με ανυπόστατες και προσχηματικές κατηγορίες περί δήθεν υπονόμευσης της ομαλής λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και απαξιωτικής συμπεριφοράς.

Ιδιαίτερα σοβαρό και καταδικαστέο είναι το γεγονός ότι το ΑΚΕΛ δεν περιορίστηκε σε δημόσιες επιθέσεις, αλλά προχώρησε και σε παρασκηνιακές προσπάθειες επηρεασμού και χειραγώγησης άλλων Δημοτικών Ομάδων, επιχειρώντας να διαμορφώσει τεχνητό κλίμα αντιπαράθεσης και πολιτικής στοχοποίησης . Τέτοιες πρακτικές δεν συνάδουν με δημοκρατική λειτουργία, αλλά παραπέμπουν σε μικροπολιτικές μεθοδεύσεις που υπονομεύουν τους θεσμούς.

Η Δημοτική Ομάδα του ΑΚΕΛ, καθώς και ο Δήμαρχος Λεμεσού κ. Γιάννης Αρμεύτης, οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να σταματήσουν να μεταθέτουν αλλού τις δικές τους θεσμικές παραλείψεις. Οφείλουν να απαντήσουν γιατί δεν τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες και η νομοθεσία, και γιατί τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου δεν ενημερώνονται έγκαιρα και ορθά, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από κάθε τακτική συνεδρία, όπως ρητά προβλέπεται. Οφείλουν να καταγράφουν σωστά τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου στα πρακτικά και να μην καταγράφονται όπως επιθυμούν.

Η προσπάθεια σπίλωσης του ονόματος, του ήθους και της θεσμικής αξιοπρέπειας των Δημοτικών εκπροσώπων στον Δήμο Λεμεσού δεν θα περάσει. Οι εκπρόσωποι του ΔΗΣΥ στον Δήμο ασκούν τα καθήκοντά τους με υπευθυνότητα, διαφάνεια και απόλυτο σεβασμό στις διαδικασίες και στη δημοκρατική τάξη.

Καλούμε το ΑΚΕΛ να σταματήσει τη διαστρέβλωση της πραγματικότητας και να σεβαστεί τον ρόλο του Δημοτικού Συμβουλίου ως συλλογικού και δημοκρατικού οργάνου. Οι θεσμοί δεν είναι πεδίο κομματικών παιχνιδιών. Πολύ περισσότερο εντολών του ΑΚΕΛ.

Η Δημοτική Ομάδα του ΔΗΣΥ Λεμεσού θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τη νομιμότητα, τη διαφάνεια και την ουσία, απέναντι σε κάθε απόπειρα πολιτικής στοχοποίησης, χειραγώγησης και υποβάθμισης της δημοκρατικής λειτουργίας του Δήμου.