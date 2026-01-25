Προκύπτει θέμα και με την εφαρμογή του Φειδία

Η Αρχή κατά της Διαφθοράς έδωσε την υπόθεση του Φειδία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, διότι δεν είχε δικαιοδοσία να ερευνήσει τον ευρωβουλευτή. Έλαβε καταγγελίες προ δύο μηνών, έκανε διερεύνηση, αποφάνθηκε ότι υπάρχει θέμα και αποφάσισε να στείλει την υπόθεση στην αρμόδια Αρχή στην ΕΕ.

Σύμφωνα με νομική πηγή, προκύπτουν και διάφορα άλλα θέματα πέραν του ότι ενοικιάζει πολυτελή έπαυλη στη Λεμεσό με ευρωπαϊκό χρήμα. Σύμφωνα με την ίδια νομική πηγή, η διαδικτυακή εφαρμογή που λειτουργεί από τον εν ενεργεία ευρωβουλευτή παρουσιάζεται ως εργαλείο «ευρωπαϊκής συμμετοχής» αλλά χρησιμοποιείται στην πράξη για εγγραφή, ψηφοφορία ή επιλογή εκπροσώπων εθνικού πολιτικού κόμματος στην Κύπρο. Αυτό -μας λέχθηκε- δεν είναι γκρίζα ζώνη.

Είναι σαφές θεσμικό και νομικό ζήτημα. Εν ολίγοις ένας ευρωβουλευτής δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα ιδιοκτήτης, διαχειριστής ή ελεγκτής εφαρμογής συλλογής δεδομένων ψηφοφορίας και υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων. Πρόκειται για σαφή σύγκρουση συμφερόντων, κατά τον GDPR. Όπως επίσης διευκρινίζεται, οι πόροι, οι δομές και το κύρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προορίζονται αποκλειστικά για την άσκηση ευρωπαϊκών κοινοβουλευτικών καθηκόντων και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για εθνικές εκλογικές ή κομματικές διαδικασίες. Όλα τα πιο πάνω, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες μας, έρχονται σε αντίθεση με τις πάγιες θέσεις της OLAF που έχει ξεκαθαρίσει ότι το κύρος, οι δομές και οι πόροι του ΕΚ δεν χρησιμοποιούνται για εθνική πολιτική. Σε ό,τι αφορά το GDPR, είναι ξεκάθαρο ότι ο Φειδίας δεν μπορεί να εμφανίζεται ως υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων σε ιδιωτική ή κομματική εφαρμογή. Αυτό είναι παραπλάνηση. Με βάση τα άρθρα 12–14 GDPR απαιτείται πλήρης διαφάνεια και σωστή ταυτοποίηση του υπευθύνου επεξεργασίας. Επίσης δεν μπορεί να δηλώνεται ευρωπαϊκός θεσμός όταν η επεξεργασία είναι ιδιωτική ή κομματική.

ΘΟΥΚΗΣ