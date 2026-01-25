Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Άνοιγμα στην αντιπολίτευση από την προσωρινή Πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Δεν μπορούν να υπάρχουν πολιτικές ή κομματικές διαφορές όταν πρόκειται για την ειρήνη στη Βενεζουέλα», υπογράμμισε η Ντέλσι Ροδρίγκες.

Η προσωρινή Πρόεδρος της Βενεζουέλας, η Ντέλσι Ροδρίγκες, δήλωσε χθες Σάββατο στην κρατική τηλεόραση πως θα επιδιώξει «συμφωνίες με την αντιπολίτευση», τρεις εβδομάδες μετά την στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ που οδήγησε στη σύλληψη του Προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

«Παρά τις διαφορές μας, πρέπει να συναντηθούμε και να καταλήξουμε σε συμφωνίες. Γιατί; Μα, για τον λαό της Βενεζουέλας», δήλωσε η Ροδρίγκες, της οποίας η προσωρινή θητεία στην προεδρία μπορεί να διαρκέσει έξι μήνες προτού διεξαχθούν εκλογές, σύμφωνα με το Σύνταγμα της χώρας.

«Δεν μπορούν να υπάρχουν πολιτικές ή κομματικές διαφορές όταν πρόκειται για την ειρήνη στη Βενεζουέλα», υπογράμμισε η Ντέλσι Ροδρίγκες.

ΚΥΠΕ

Tags

ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα