Μας δουλεύετε κ. εκπρόσωπε;

Δεν μας τα λέει καλά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης. Φεύγοντας από τη χθεσινή συνάντησή της με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, η απεσταλμένη του ΓΓ ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, δεν έκρυψε την απογοήτευσή της για το ότι δεν διαπίστωσε να σημειώθηκε μέχρι στιγμής κάποια πρόοδος στο θέμα των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, λέγοντας μάλιστα ότι προσπαθεί να πιέσει για μεγαλύτερη πρόοδο. Και βγαίνει πίσω της ο κ. Λετυμπιώτης και μας λέει ότι «ο Πρόεδρος είχε μια πολύ καλή συνάντηση με την κ. Ολγκίν»! Τώρα αν εμείς πούμε ότι ο κ. Λετυμπιώτης μας δουλεύει κανονικά ή ακόμα ότι η κυβέρνησή μας εκτιμά καλή μια συνάντηση στην οποία επιβεβαιώθηκε η απουσία προόδου, ακόμα και στο ελάχιστο θέμα των ΜΟΕ, θα είμαστε κακοί;

Κ. ΖΑΔΗΣ

