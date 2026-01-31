Καλωσόρισαν έρευνα ζητώντας τερματισμό

Κάτι δεν ταιριάζει στην εξίσωση με την αυτεπάγγελτη έρευνα της αστυνομίας εναντίον του Δημάρχου Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος. Πρώτα ο ίδιος, σε γραπτή του δήλωση καλωσόρισε την έναρξη της έρευνας τονίζοντας ότι μέσω αυτής θα καθαρίσει το όνομα του. Μερικές ημέρες αργότερα, διαρρέει ότι η σύζυγος του απέστειλε επιστολή στην Αστυνομία ζητώντας την διακοπή της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Τυχαία, μάλιστα, αυτή η πτυχή με την επιστολή της συζύγου, διέρρευσε, αφότου δημοσιεύτηκε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών εξετάζει κατά πόσο δικαιολογείται να τεθεί σε αργία ο Δήμαρχος Πάφου. Ποιο θα είναι, άραγε, το επόμενο επεισόδιο;

ΠΥΡ