Δύο χρόνια για αρχιτεκτονικό διαγωνισμό...

Με ρυθμούς χελώνας προχωρούν, όπως φαίνεται, οι διαδικασίες για υλοποίηση των έργων, αξίας περίπου 30 εκατομμυρίων, που εξήγγειλε το κράτος στη μαρίνα Λάρνακας, αμέσως μετά το ναυάγιο με την Kition, τον Μάιο του 2024. Ακούσαμε για Ναυτικό Όμιλο με συνεδριακό κέντρο, για ενοποίηση της μαρίνας με την Πλατεία Ευρώπης και για πλήρη εξωραϊσμό των εξωτερικών χώρων της μαρίνας. Απ' αυτά, τίποτε ακόμα δεν έχει δρομολογηθεί. Ούτε καν ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για το κτήριο του Ναυτικού Ομίλου δεν έχει ακόμα προκηρυχθεί. Εύκολα μπορεί κανείς ν' αντιληφθεί ότι, με τέτοιους ρυθμούς, δύσκολα θα δουν μεγάλα έργα οι Λαρνακείς στη μαρίνα ή στο λιμάνι τα προσεχή χρόνια. Η εμπιστοσύνη τοπικών Αρχών και δημοτών προς το κράτος έχει κλονιστεί για τα καλά...

Β. Βας