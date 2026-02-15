Με βάση τη δημοσκόπηση που δημοσιεύει σήμερα ο Πολίτης, τι άλλαξε σε σχέση με τις Βουλευτικές του 2021; Οι επερχόμενες βουλευτικές εκλογές του Μαΐου διαγράφονται πολύ διαφορετικές από εκείνες του 2021 όχι τόσο ως προς την πρωτιά όσο ως προς το πολιτικό κλίμα και τη συμπεριφορά των ψηφοφόρων. Το 2021 παρά την πτώση των ποσοστών παρέμεινε ισχυρή η σταθερότητα των παραδοσιακών κομμάτων. Ο ΔΗΣΥ κέρδισε με καθαρό προβάδισμα (27,8%), με σαφή διαφορά από το ΑΚΕΛ που πήρε 22,3%. Ακολούθησαν το ΔΗΚΟ με 11,29% και 9 βουλευτές, το ΕΛΑΜ με 6,78% και 4 βουλευτές, η ΕΔΕΚ με 6,72% και 4 βουλευτές, η ΔΗΠΑ με 6,10% και 4 βουλευτές και οι Οικολόγοι με 4,41% και 3 βουλευτές. Σε αυτές τις εκλογές του Μαΐου του 2016 φαίνεται η διαφορά ΔΗΣΥ–ΑΚΕΛ να συρρικνώνεται με τα δύο κόμματα να βρίσκονται σχεδόν ισόπαλα. Δεύτερον, το ΕΛΑΜ έχει σχεδόν διπλασιάσει την επιρροή του, εδραιωμένο ως τρίτη δύναμη, κυρίως λόγω του μεταναστευτικού, ένα ζήτημα που το 2021 δεν είχε την ίδια πολιτική βαρύτητα. Τρίτο, σε αυτές τις εκλογές εμφανίζονται 2 κόμματα, το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία, που θα μπορούσαν να ξεπεράσουν ακόμα και το ΕΛΑΜ. Τέταρτον, το 2021 υπήρχε μικρότερο μπλοκ αναποφάσιστων και, πέμπτο, το 2021 το Κυπριακό βρισκόταν ψηλά στην ατζέντα, ενώ το 2026 η συζήτηση μετατοπίζεται σε διαφθορά, οικονομία και θέματα καθημερινότητας.

Θουκής