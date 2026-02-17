Πολλή δουλειά στο Κακουργιοδικείο

Βαρυφορτωμένο θα είναι τον ερχόμενο Μάρτιο το πρόγραμμα του Κακουργιοδικείου Λάρνακας. Για τις 16 του μήνα είναι ορισμένη η πρώτη δικάσιμος της υπόθεσης για την αιματηρή συμπλοκή έξω από τον Αστυνομικό Σταθμό Λάρνακας με κατηγορούμενους τον 48χρονο με πλούσιο ποινικό μητρώο και ακόμα τέσσερις αλλοδαπούς. Ο 48χρονος θα κατηγορηθεί και για ξυλοδαρμό πολίτη στην Πύλα. Στις 19 του μήνα είναι ορισμένη η υπόθεση για τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης με πέντε Ελληνοκύπριους κατηγορούμενους, ενώ στο Επαρχιακό Δικαστήριο, στις 11/3, είναι ορισμένη η υπόθεση των δύο Ελληνοκυπρίων επιχειρηματιών, που κατηγορούνται για παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία σε σχέση με τα επεισόδια έξω από την Αστυνομία. Έπεται και η καταχώριση της νέας υπόθεσης που αποκαλύφθηκε το περασμένο Σάββατο με τον οπλισμό και τα ναρκωτικά, για την οποία προφυλακίστηκαν άλλοι πέντε Ελληνοκύπριοι.

Β. Βας