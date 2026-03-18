Θα δικαστεί στη Λεμεσό

Στο Κακουργιοδικείο Λεμεσού αναμένεται να παραπεμφθεί η υπόθεση του φερόμενου βιασμού, που αντιμετωπίζει ο εν αργία δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος. Η υπόθεση και τα αδικήματα για τα οποία θα δικαστεί, αφορούν την Επαρχία Πάφου, όμως συντρέχουν σημαντικοί λόγοι, που δεν σχετίζονται με τον Φαίδωνος, που δεν επιτρέπουν να δικαστεί στην Πάφο η υπόθεση.

Από εδώ και πέρα, με την καταχώριση της υπόθεσης και την παραπομπή της στο Κακουργιοδικείο θα ξεκαθαρίσουν τόσο τα αδικήματα που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο, όσο και οι όροι που θα διασφαλίσουν την παρουσία του στη Δικαστήριο. Η εμπειρία πάντως από παρόμοιες υποθέσεις δεν συνηγορεί, ότι θα παραμείνει υπό κράτηση ως υπόδικος, αν και οι τελικές αποφάσεις θα παρθούν προφανώς από το Δικαστήριο.

