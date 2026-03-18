Ενόχλησε η ΝΟΤΑΜ

Με σε όλη αυτή την καταιγίδα γεγονότων, έχουμε και την έκδοση μια μη μόνιμης ΝΟΤΑΜ από τις αρχές των Τ/Κ σχετικά με τον έλεγχο του εναέριου χώρου. Το «υπουργείο μεταφορών» του ψευδοκράτους εξέδωσε «ΝΟΤΑΜ» έναντι της ΝΟΤΑΜ A0345/26 της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία ενημερώνει για πιθανές στρατιωτικές δραστηριότητες νότια και ανατολικά της Κύπρου. Οι Τ/Κ αναφέρουν ότι η ΝΟΤΑΜ της Δημοκρατίας «εμπίπτει στον εναέριο χώρο του Ερτζιάν».

Το «υπουργείο» υποστηρίζει ότι «η ΤΔΒΚ είναι η μόνη εξουσιοδοτημένη αρχή για την παροχή υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας και πληροφοριών αεροπορίας στον δικό της εναέριο χώρο» και η ΝΟΤΑΜ της ΚΔ είναι «άκυρη και άκυρη». Να θυμίσουμε, ότι η Τουρκία παρέχει υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Λευκωσίας χωρίς διεθνή αναγνώριση.

