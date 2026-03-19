Κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες και χαλάζι - Πτώση θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες

Ζελένσκι και τα αντιντρόουν στις βρετανικές βάσεις

«Οι εξπέρ μας μπορούν να εγκαταστήσουν στις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο ομάδες για αναχαίτιση ντρόουν και διαχείριση ραντάρ. Σε περίπτωση μεγάλης επίθεσης του Ιράν εγγυώμαστε προστασία. Είναι εκείνη η ενίσχυση την οποία η Ευρώπη θα χρειαστεί σε λίγο καιρό». Αυτά είπε, μεταξύ άλλων, στην ομιλία του στο Βρετανικό Κοινοβούλιο ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο πλαίσιο μιας παρουσίασης για τον τρόπο με τον οποίο οι Ουκρανοί, μέσα από την τεχνογνωσία τους, την εμπειρία τους αλλά και τα τεχνολογικά επιτεύγματά τους, μπορούν να αντιμετωπίσουν τα μη επανδρωμένα ιρανικά Shahed. Όπως το κάνουν με τους Ρώσους εισβολείς στη χώρα τους. 

