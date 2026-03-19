Απολογείται ο 19χρονος φίλος του 20χρονου που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά – Αναζητείται ένα ακόμη άτομο

Απολογείται σήμερα, Πέμπτη 19 Μαρτίου, έπειτα από προθεσμία που έλαβε ο 19χρονος φίλος του 20χρονου που ήταν μαζί του το βράδυ της περασμένης Πέμπτης όταν δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Υπενθυμίζεται ότι ο 19χρονος το μεσημέρι της Κυριακής, 15 Μαρτίου, προσήλθε αυτοβούλως στα δικαστήρια για να καταθέσει για το αιματηρό συμβάν ενώπιον της ανακρίτριας.

Ποινική δίωξη σε βάρος του

Σε βάρος του ασκήθηκε συμπληρωματική ποινική δίωξη για το αδίκημα της συμμορίας, από τον εισαγγελέα, στο πλαίσιο της έρευνας για τη δολοφονία του 20χρονου, η οποία σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, 12 Μαρτίου.

Σε βάρος του 19χρονου, όπως και σε ακόμη ένα άτομο που φέρεται να ήταν μαζί με το θύμα, είχε ασκηθεί επίσης ποινική δίωξη για τα αδικήματα της διακεκριμένης περίπτωσης επικίνδυνης σωματικής βλάβης, καθώς και για κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου αθλητικού νόμου και κατά συναυτουργία.

Προφυλακιστέος ο 23χρονος κατηγορούμενος

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στην 1η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου.

Ο 23χρονος διώκεται για ανθρωποκτονία με πρόθεση και παράνομη οπλοκατοχή οπλοχρησία.

Κατά τη δίωρη απολογία του φέρεται να ισχυρίστηκε ότι τέλεσε το έγκλημα σε καθεστώς άμυνας, μετά από απρόκλητη επίθεση που δέχθηκε κάτω από το σπίτι του.

Ανακρίτρια και εισαγγελέας ομόφωνα αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση.

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν μέσα και έξω από το δικαστικό μέγαρο.

