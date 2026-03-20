Αποσύρθηκε το νομοσχέδιο για τα κέντρα αναψυχής

 Το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία χώρων εστίασης και διασκέδασης αποσύρθηκε από τον υφυπουργό Τουρισμού χθες, λίγες ώρες πριν τεθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής. Η απόσυρση αποδίδεται στις έντονες αντιδράσεις επιχειρηματιών του κλάδου, αλλά και σε ανησυχίες που εκφράστηκαν σχετικά με την ηχορύπανση, λόγω της προτεινόμενης διεύρυνσης του ωραρίου λειτουργίας. Η εξέλιξη προκάλεσε τις αντιδράσεις βουλευτών της Επιτροπής Εμπορίου, καθώς συζητούσαν το νομοσχέδιο επί 10 συνεδρίες μεταξύ 14/10/2025 και 10/3/2026. Η σημαντικότερη αλλαγή που προέβλεπε αφορούσε το ωράριο: χώροι εστίασης και διασκέδασης όπως ταβέρνες και μπυραρίες θα μπορούσαν να παραμένουν ανοικτοί, ολόχρονα, έως τις 3:30 τα ξημερώματα, ενώ τα μουσικοχορευτικά κέντρα και οι δισκοθήκες έως τις 5 το πρωί με υπουργικό διάταγμα.

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

