Αποσύρθηκε το νομοσχέδιο για τα κέντρα αναψυχής

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία χώρων εστίασης και διασκέδασης αποσύρθηκε από τον υφυπουργό Τουρισμού χθες, λίγες ώρες πριν τεθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής. Η απόσυρση αποδίδεται στις έντονες αντιδράσεις επιχειρηματιών του κλάδου, αλλά και σε ανησυχίες που εκφράστηκαν σχετικά με την ηχορύπανση, λόγω της προτεινόμενης διεύρυνσης του ωραρίου λειτουργίας. Η εξέλιξη προκάλεσε τις αντιδράσεις βουλευτών της Επιτροπής Εμπορίου, καθώς συζητούσαν το νομοσχέδιο επί 10 συνεδρίες μεταξύ 14/10/2025 και 10/3/2026. Η σημαντικότερη αλλαγή που προέβλεπε αφορούσε το ωράριο: χώροι εστίασης και διασκέδασης όπως ταβέρνες και μπυραρίες θα μπορούσαν να παραμένουν ανοικτοί, ολόχρονα, έως τις 3:30 τα ξημερώματα, ενώ τα μουσικοχορευτικά κέντρα και οι δισκοθήκες έως τις 5 το πρωί με υπουργικό διάταγμα.

ΜΧΣ