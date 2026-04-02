Προετοιμασία και για τα χειρότερα

Στα 110 δολάρια η τιμή του πετρελαίου μετά τις τελευταίες απειλές Τραμπ κατά Ιράν

Η χθεσινή τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη μας προετοιμάζει για μια δύσκολη περίοδο για την κυπριακή οικονομία. «Είμαστε στο μέσο μιας περιφερειακής κρίσης της οποίας δεν γνωρίζουμε ακόμη ούτε τη διάρκεια ούτε το βάθος που θα έχει και ούτε ασφαλώς τις ενδεχόμενες επιδράσεις στις τιμές της ενέργειας ή στην ακρίβια», είπε. Η δε αναφορά στα στέρεα οικονομικά θεμέλια της Κύπρου δείχνει ότι υπάρχει η δυνατότητα για νέα μέτρα, πέραν του υφιστάμενου πακέτου των €200 εκατ. Ο δημοσιονομικός χώρος, όμως, δεν είναι απεριόριστος. Τα καύσιμα και ο τουρισμός αποτελούν την κορυφή του παγόβουνου. Η εκτόξευση του κόστους παραγωγής τροφίμων είναι η μεγαλύτερη μακροπρόθεσμη απειλή.

Γ.Σ.

