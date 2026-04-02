Αναμένουμε και την έκφραση ανησυχιών της Λευκωσίας

Εξαγρίωση προκάλεσε στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης η βαρβαρότητα με την οποία επέλεξε το ισραηλινό Κοινοβούλιο να περάσει νομοσχέδιο για τη θανατική ποινή, κατά τρόπο φωτογραφικό. Η έγκριση του νομοσχεδίου από το ισραηλινό Κοινοβούλιο αποτελεί σοβαρή οπισθοδρόμηση σε σχέση με αυτήν την πρακτική και τις δεσμεύσεις που το ίδιο το Ισραήλ είχε αναλάβει, όπως σημειώνει η ΕΕ. Η απόφαση αυτή αναδεικνύει πλέον πως τον πρώτο λόγο στο Ισραήλ έχουν τα πιο ακραία στοιχεία στη χώρα τα οποία σε χρόνο ρεκόρ αποκτούν κυρίαρχο ρόλο και μετατρέπουν την ισραηλινή κοινωνία σε ένα ακόμα φανατικό υποκείμενο στην περιοχή. Καλώς εχόντων των πραγμάτων θα πρέπει να αναμένουμε και την αντίδραση και της ευρωπαϊκής Κύπρου, στην επόμενη συνάντηση - εναγκαλισμό του Προέδρου ή και άλλων μελών της κυβέρνησης με τα ακραία στοιχεία της σημερινής εξουσίας στη γείτονα χώρα.

