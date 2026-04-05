* Σε επίσημη δήλωση εμπορευσιμότητας των κοιτασμάτων «Γλαύκος» και «Πήγασος» στο Τεμάχιο 10 προχώρησε η κοινοπραξία ExxonMobil-QatarEnergy. Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός, η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για την εμπορική εκμετάλλευση σημαντικών ποσοτήτων φυσικού αερίου, οι οποίες εκτιμώνται συνολικά σε περίπου 7 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια. Πλέον η κυπριακή ΑΟΖ έχει τέσσερα εμπορεύσιμα κοιτάσματα (τα άλλα δύο είναι τα κοιτάσματα «Αφροδίτη» και «Κρόνος»), ωστόσο ο χρόνος της εξόρυξης είναι ασαφής, λένε στο Υπουργείο Εμπορίου. Ας μας επιτραπεί να πούμε κι εμείς ακόμα ένα πραγματάκι. Ασαφή είναι και τα έσοδα από την εκμετάλλευση αυτών των κοιτασμάτων λόγω του ότι είναι θαλάσσια σε μεγάλο βάθος, λόγω του ότι υπάρχει απόσταση μεταξύ τους και λόγω του ότι όλα προορίζονται για μια αγορά, την Αίγυπτο, η οποία από τη στιγμή που αυτεγλωβιστήκαμε, χωρίς άλλες επιλογές, δεν έχει ανάγκη να δώσει τις τιμές που θέλουμε.

