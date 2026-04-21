Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Έχει ακόμη δρόμο ο Θανάσης Τσώκος

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Είναι γενικός διευθυντής του ΡΙΚ ο Θανάσης Τσώκος είναι και πρώην μέλος του δ.σ. του ΡΙΚ και πρώην πρόεδρος του δ.σ. του ΡΙΚ. Αλλά ταυτόχρονα έχει και άλλα δύο καπέλα. Παραμένει αναπληρωτής διευθυντής τηλεόρασης, αφού θυμίζουμε πως ο Έλμος Νεοκλέους παραμένει σε διαθεσιμότητα (αναβαθμισμένος, μόνιμος υπάλληλος, αλλά σε διαθεσιμότητα!- αλήθεια μέχρι πότε θα τραβήξει αυτή η ιστορία;). Πλέον ο Θανάσης Τσώκος, αναπληρώνει και την προϊστάμενη του αρχείου του ΡΙΚ που αφυπηρέτησε πρόσφατα. Σύνολο δηλαδή; Τρία καπέλα. Έχει όμως πολύ δρόμο μέχρι να φτάσει τον Γρηγόρη Μαλλιώτη, που κρατούσε 5 διευθυντικές θέσεις ταυτόχρονα (τεχνικών υπηρεσιών, αναπληρωτής στήριξης, τηλεόρασης, γενικός διευθυντής και ειδήσεων). Μα άμα μπορεί ένας άνθρωπος να αναπληρώνει τόσες θέσεις, τι τους θέλουν τόσους διευθυντές;

Άλης

Tags

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

