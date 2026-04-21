Έχει ακόμη δρόμο ο Θανάσης Τσώκος

Είναι γενικός διευθυντής του ΡΙΚ ο Θανάσης Τσώκος είναι και πρώην μέλος του δ.σ. του ΡΙΚ και πρώην πρόεδρος του δ.σ. του ΡΙΚ. Αλλά ταυτόχρονα έχει και άλλα δύο καπέλα. Παραμένει αναπληρωτής διευθυντής τηλεόρασης, αφού θυμίζουμε πως ο Έλμος Νεοκλέους παραμένει σε διαθεσιμότητα (αναβαθμισμένος, μόνιμος υπάλληλος, αλλά σε διαθεσιμότητα!- αλήθεια μέχρι πότε θα τραβήξει αυτή η ιστορία;). Πλέον ο Θανάσης Τσώκος, αναπληρώνει και την προϊστάμενη του αρχείου του ΡΙΚ που αφυπηρέτησε πρόσφατα. Σύνολο δηλαδή; Τρία καπέλα. Έχει όμως πολύ δρόμο μέχρι να φτάσει τον Γρηγόρη Μαλλιώτη, που κρατούσε 5 διευθυντικές θέσεις ταυτόχρονα (τεχνικών υπηρεσιών, αναπληρωτής στήριξης, τηλεόρασης, γενικός διευθυντής και ειδήσεων). Μα άμα μπορεί ένας άνθρωπος να αναπληρώνει τόσες θέσεις, τι τους θέλουν τόσους διευθυντές;

Άλης