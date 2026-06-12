Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης Μητσοτάκη στην Ελλάδα

Ορκίστηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο παρουσία του πρωθυπουργού της Ελλάδος Κυριάκου Μητσοτάκη τα νέα μέλη της κυβέρνησης Γιώργος Κώτσηρας, Δημήτρης Μαρκόπουλος, Μαριλένα Σούκουλη και Τάσος Χατζηβασιλείου.

Η ορκωμοσία ενώπιον του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα πραγματοποιήθηκε μετά τον μίνι ανασχηματισμό της κυβέρνησης, στον οποίο προχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την περασμένη Δευτέρα.

Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος ανέλαβε τη θέση του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, ορκίστηκε ο Γιώργος Κώτσηρας.

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος ορκίστηκε υφυπουργός Οικονομικών, ενώ Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανέλαβε η Μαριλένα Σούκουλη, στη θέση του εκλιπόντος Νίκου Ταγαρά.

Στο Υπουργείο Εξωτερικών επιστρέφει ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος τώρα αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις.

Η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, που παραιτήθηκε από τη θέση της υφυπουργού Εξωτερικών, ορκίστηκε στη θέση μόνιμου υπηρεσιακού υφυπουργού που θεσμοθετήθηκε.

Πηγή: skai.gr