Κάνουν ότι περνά από το χέρι τους για να αποδείξουν την ανεπάρκεια τους στους χειρισμούς οποιουδήποτε καυτού θέματος. Πέρασαν πάνω από τρεις εβδομάδες απο το ξέσπασμα της υπόθεσης της "Σάντης". Και μετά τις διαρρέουσες πληροφορίες, τα εντάλματα έρευνας, τους ισχυρισμούς που κονταροχτυπιούνταν με την απλή λογική, τις δήθεν μαζικές μαρτυρίες, τις κυβερνητικές δηλώσεις ότι "δύο άτομα εκτίθενται με αυτή την υπόθεση", την αναμονή των αποτελεσμάτων της Europol, από το δικανικό έλεγχο σε σχέση με τα μηνύματα, χθες ο Πρόεδρος μας, συνεχίζοντας στο γνωστό του μοτίβο των επικοινωνιακών κόλπων μας ενημέρωσε ότι ζήτησε ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα τη συνδρομή του FBI για την υπόθεση. Αφήνουμε ότι μέχρι χθες μας έλεγαν ότι το Υπουργικό θα αποφάσιζε μετά την ενημέρωση του από τον αρμόδιο υπουργό. Είμαστε ή δεν είμαστε για τα πανηγύρια;

ΧΡγ