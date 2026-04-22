Κάνουν ότι περνά από το χέρι τους για να αποδείξουν την ανεπάρκεια τους στους χειρισμούς οποιουδήποτε καυτού θέματος. Πέρασαν πάνω από τρεις εβδομάδες απο το ξέσπασμα της υπόθεσης της "Σάντης". Και μετά τις διαρρέουσες πληροφορίες, τα εντάλματα έρευνας, τους ισχυρισμούς που κονταροχτυπιούνταν με την απλή λογική, τις δήθεν μαζικές μαρτυρίες, τις κυβερνητικές δηλώσεις ότι "δύο άτομα εκτίθενται με αυτή την υπόθεση", την αναμονή των αποτελεσμάτων της Europol, από το δικανικό έλεγχο σε σχέση με τα μηνύματα, χθες ο Πρόεδρος μας, συνεχίζοντας στο γνωστό του μοτίβο των επικοινωνιακών κόλπων μας ενημέρωσε ότι ζήτησε ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα τη συνδρομή του FBI για την υπόθεση. Αφήνουμε ότι μέχρι χθες μας έλεγαν ότι το Υπουργικό θα αποφάσιζε μετά την ενημέρωση του από τον αρμόδιο υπουργό. Είμαστε ή δεν είμαστε για τα πανηγύρια;

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα