Ανοίγει ξανά ο μοναδικός δρόμος στην Ελλάδα που ξεπερνά τα 1.900 μέτρα υψόμετρο - Μοναδικές εικόνες από τον αποχιονισμό του (video)

Ο Αυχένας του Μπάρου, το υψηλότερο ασφαλτοστρωμένο οδικό πέρασμα της χώρας, καθαρίστηκε από τα χιόνια και ετοιμάζεται να υποδεχθεί ξανά οδηγούς, μοτοσυκλετιστές και φυσιολάτρες.

Σε υψόμετρο 1.904 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας, ο Αυχένας του Μπάρου δεσπόζει στη νότια πλευρά της Πίνδου και έχει το προνόμιο να φιλοξενεί τον υψηλότερο ασφαλτοστρωμένο δρόμο της Ελλάδας. Πρόκειται για μία από τις πιο εντυπωσιακές ορεινές διαδρομές της χώρας, η οποία συνδέει οδικώς τη Θεσσαλία με την Ήπειρο, προσφέροντας εικόνες που δύσκολα συναντά κανείς στο ελληνικό οδικό δίκτυο.

Ειδικότερα, ο δρόμος συνδέει την Ανθούσα και το Χαλίκι στη Θεσσαλία με τους Καλαρρύτες και το Ματσούκι στην Ήπειρο, διασχίζοντας ένα αλπικό τοπίο που μοιάζει να ακουμπά στα σύννεφα. Από τη διαδρομή ξεχωρίζουν οι κορυφές Περιστέρι και Κακαρδίτσα, στα 2.294 και 2.429 μέτρα αντίστοιχα, ενώ κάθε στροφή αποκαλύπτει βραχώδεις σχηματισμούς, απόκρημνες χαράδρες και εικόνες που θυμίζουν περισσότερο ορεινή αποστολή παρά μια απλή οδική εκδρομή.

Ο δρόμος υπήρχε από παλιά και χρησιμοποιούνταν από αγωγιάτες και τσελιγκάδες της Πίνδου, είτε για τη μεταφορά ανθρώπων και εμπορευμάτων προς τα δυσπρόσιτα χωριά, είτε για τη μετακίνηση των κοπαδιών. Το 2014 ασφαλτοστρώθηκε πλήρως, με αποτέλεσμα να εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για όσους αγαπούν τις ορεινές διαδρομές, τη μοτοσυκλέτα, την εξερεύνηση και τη φύση.

Τους χειμερινούς μήνες, ωστόσο, ο Αυχένας του Μπάρου παραμένει συχνά απροσπέλαστος λόγω των έντονων χιονοπτώσεων. Το μεγάλο υψόμετρο και οι καιρικές συνθήκες της περιοχής καλύπτουν τον δρόμο με μεγάλες ποσότητες χιονιού, καθιστώντας αναγκαία την επέμβαση μηχανημάτων έργου πριν δοθεί ξανά με ασφάλεια στην κυκλοφορία.

Αυτό συνέβη και φέτος, καθώς πριν λίγες μέρες πραγματοποιήθηκαν εργασίες αποχιονισμού στο πέρασμα του Μπάρου, με μπουλντόζες και μηχανήματα έργου να ανοίγουν ξανά τη διαδρομή σε υψόμετρο περίπου 1.900 μέτρων. Η διαδικασία δεν είναι απλή, καθώς σε αρκετά σημεία το χιόνι είναι εξαιρετικά πολύ, δημιουργώντας εντυπωσιακούς λευκούς «τοίχους» στις άκρες του δρόμου.

Οι εικόνες από τον αποχιονισμό, τις οποίες κατέγραψε ο Φώτης Καφέτσης, αποτυπώνουν με τον καλύτερο τρόπο τη δυσκολία αλλά και τη μοναδικότητα της διαδικασίας. Τα μηχανήματα ανοίγουν πέρασμα μέσα σε ένα σκηνικό που παραμένει χειμερινό, παρά το γεγονός ότι η άνοιξη έχει ήδη προχωρήσει, υπενθυμίζοντας πόσο ιδιαίτερη είναι αυτή η διαδρομή για τα ελληνικά δεδομένα.

Παρά το άνοιγμα του δρόμου, η διαδρομή απαιτεί προσοχή και σωστή προετοιμασία. Το μεγάλο υψόμετρο σημαίνει ότι οι καιρικές συνθήκες μπορούν να αλλάξουν γρήγορα, ενώ σε αρκετά σημεία η οδήγηση χρειάζεται συγκέντρωση, χαμηλές ταχύτητες και σεβασμό στο περιβάλλον.

Ο Αυχένας του Μπάρου είναι μία από τις πιο ξεχωριστές οδηγικές εμπειρίες στην Ελλάδα, ένα πέρασμα που συνδυάζει φυσική ομορφιά και σπάνιο υψόμετρο. Τώρα που καθαρίστηκε από τα χιόνια, ετοιμάζεται να ανοίξει ξανά ένα από τα πιο εντυπωσιακά «μπαλκόνια» της Πίνδου για όσους θέλουν να οδηγήσουν κυριολεκτικά πάνω από τα σύννεφα.

Αποχιονίστηκε ο αυχένας του Μπάρου – Έτοιμος ξανά ο υψηλότερος ασφαλτοστρωμένος δρόμος της Ελλάδας που οδηγεί σε Ήπειρο και Θεσσαλία Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αποκατάστασης της κυκλοφορίας σε ορεινές περιοχές της χώρας, με τον αυχένα του Μπάρου να δίνεται και πάλι στην κυκλοφορία μετά από εκτεταμένο αποχιονισμό. Συγκεκριμένα, στις 28 Απριλίου 2026, μηχανήματα έργου και κυρίως μπουλντόζες προχώρησαν στον καθαρισμό του δρόμου στο πέρασμα του Μπάρου, σε υψόμετρο περίπου 1.900 μέτρων. Το σημείο αυτό φιλοξενεί τον υψηλότερο ασφαλτοστρωμένο δρόμο της Ελλάδας, ο οποίος κάθε χρόνο καλύπτεται από μεγάλες ποσότητες χιονιού κατά τη χειμερινή περίοδο. Ο αποχιονισμός κρίθηκε απαραίτητος προκειμένου να καταστεί και πάλι προσβάσιμη μία από τις πιο εντυπωσιακές ορεινές διαδρομές της χώρας. Η συγκεκριμένη διαδρομή αποτελεί δημοφιλή επιλογή για μοτοσυκλετιστές και φυσιολάτρες, οι οποίοι διασχίζουν τον αυχένα του Μπάρου απολαμβάνοντας το μοναδικό αλπικό τοπίο, με τελικό προορισμό συχνά το χωριό Μηλιά Μετσόβου. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, η περιοχή αναμένεται να προσελκύσει και φέτος μεγάλο αριθμό επισκεπτών, σηματοδοτώντας την έναρξη της τουριστικής περιόδου για τις ορεινές διαδρομές της Ηπείρου και της Θεσσαλίας.

