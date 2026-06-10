Παραγγείλατε πίτσα; Πολύ σύντομα θα μπορούσε να τη φέρει ένα ρομπότ στην πόρτα σας

Ρομποτικά ταξί, drones που κάνουν μεταφορές, τώρα και ρομπότ πιτσαδόροι. Η τεχνολογία υπόσχεται θαύματα και λιγότερους ανθρώπους στα πόδια σας.

Στο Σαν Φρανσίσκο, για παράδειγμα, η μετακίνηση με ένα αυτοκινούμενο ταξί είναι κάτι εφικτό. Τώρα στη μικρή βρετανική πόλη Μίλτον Κέινς οι κάτοικοι μπορούν να χαρούν τις παραδόσεις των παραγγελιών τους από ρομπότ.

Το Μίλτον Κέινς βρίσκεται μεταξύ Οξφόρδης και Κέιμπριτζ. Είναι κυρίως γνωστή για την πληθώρα κυκλικών κόμβων. Δηλαδή μια πόλη όχι και τόσο εύκολη στην οδήγηση. Εκεί, η εσθονική νεοσύστατη εταιρεία Starship Technologies έχει τους περισσότερους πελάτες της. Και υποστηρίζει ότι έχει λύσει το πρόβλημα. Και τα ρομπότ της παραδίδουν τρόφιμα φθηνότερα από ό,τι οι άνθρωποι.

Από τα ρομπότ-ταξί στους ρομπότ-διανομείς

Οι σχεδιαστές ρομπότ παράδοσης αντιμετωπίζουν προκλήσεις πολύ οικείες σε αυτούς κατασκευάζουν ρομποτικά ταξί. Τα ρομπότ-διανομής έχουν το μέγεθος ενός ψύκτη μπίρας. Η Starship έπρεπε να κατασκευάσει μια συστοιχία αισθητήρων, ώστε οι εξάτροχοι «ταχυδρόμοι» της να μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να καθοδηγηθούν κατά μήκος των πεζοδρομίων. Βρέξει-χιονίσει.

Αυτός ο μηχανισμός, πρέπει να τροφοδοτεί ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να ακολουθήσει αυτόνομα την καλύτερη διαδρομή. Αλλά και να συνεχίζει ακόμα και αν η σύνδεση με ένα κέντρο δεδομένων διακοπεί. Κατά κάποιο τρόπο, όμως, τα ρομπότ παράδοσης τα καταφέρνουν. Χωρίς δυσκολίες.

Κάντε τους υπολογισμούς: Με ένα ρομπότ 35 κιλών που ταξιδεύει με μέγιστη ταχύτητα 6 χλμ/ώρα, η ανησυχία για ατυχήματος είναι μικρότερη σε σύγκριση με αυτήν που θα προκαλούσε ένα αυτοκίνητο δύο τόνων που κινείται με 110 χλμ/ώρα σε έναν αυτοκινητόδρομο. Επίσης, ακόμη και αν η διαδρομή δεν απολύτως ομαλή, η πίτσα δεν θα πάθει τίποτα.

Και αν πέσετε στον δρόμο, δεν θα σας χτυπήσει. Απλώς θα προσπεράσει κάνοντας μια μικρή παράκαμψη.

Ρομπότ-πιτσαδόρος κατά παραγγελία

Η εσθονική εταιρεία έχει πάει τα προϊόντα της πολύ μπροστά, σε σύγκριση με τους μεγαλύτερους ανταγωνιστές της.

Οι εταιρείες ρομποτικών ταξί αφήνουν τον σχεδιασμό των αυτοκινήτων στους κατασκευαστές αυτοκινήτων. Στην περίπτωση όμως των ρομπότ-διανομέων τα πράγματα είναι διαφορετικά.

Η Starship έχει πλέον δημιουργήσει αρκετές γενιές οχημάτων. Έτσι, διαθέτει αρκετά δεδομένα για να βελτιστοποιήσει τα νεότερα μοντέλα, ώστε να είναι ανθεκτικά και να επισκευάζονται εύκολα.

Μιλώντας στον Economist, η Άχτι Χάινλα, συνιδρύτρια της Starship, εξηγεί ότι τα κέρδη μπορούν να προέλθουν από απροσδόκητα σημεία. Η Χάινλα ήταν επίσης συνιδρύτρια του Skype, της γνωστής υπηρεσίας βιντεοκλήσεων μέσω διαδικτύου που τελικά αγόρασε η Microsoft για 8,5 δισεκατομμύρια δολάρια το 2011.

Η τελευταία παρτίδα ρομπότ της εταιρείας φορτίζει ασύρματα. Αυτό δεν είναι μόνο ταχύτερο, αλλά μειώνει και τη φθορά στις θύρες φόρτισης. Μετά από 12 χρόνια τέτοιων σταδιακών βελτιώσεων, λέει η Άχτι Χάινλα, το κόστος κάθε παράδοσης είναι πλέον «σημαντικά μικρότερο» από το κόστος της αμοιβής ενός ανθρώπου-εργαζόμενου για να το κάνει. Στόχος της Starship είναι το κόστος να πέσει κάτω από τη μία λίρα (1,20 ευρώ περίπου) ανά παράδοση. «Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί, αλλά ούτε και πολύ μακριά», λέει η Άχτι Χάινλα.

Χώρια που θα γλιτώνεις και το «τιπ» -αυτό δεν το λέει, αλλά το συνάγουμε εύκολα.

Μειώνοντας την ανθρώπινη παρέμβαση

Παρά τα –σπάνια- προβλήματα που παρουσιάζονται, η εταιρεία είναι ικανοποιημένη. Το 2018 είχε 127 ρομπότ τα οποία διένυαν 116.000 χιλιόμετρα ετησίως. Μέχρι το 2025 είχε 2.414 ρομπότ, που κάλυπταν 5,2 εκατομμύρια χιλιόμετρα.

Η εταιρεία υπερηφανεύεται ότι στην πορεία έχει μειώσει τις ανθρώπινες παρεμβάσεις ανά χιλιόμετρο κατά επτά όγδοα.

Όσο για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν για ρομπότ-ψυγεία της; Είναι, λέει, ένας απλός εφεδρικός υπολογιστής σχεδιασμένος αποκλειστικά για να το μεταφέρει στην άλλη πλευρά.

Ο Economist εκτιμά ότι τα μικρά εξάτροχα ρομπότ μπορεί σύντομα να αλλάξουν την εμφάνιση των πόλεων. Αλλά αμφιβάλλει ότι θα μπορούσαν να κάνουν τους ανθρώπους να νιώσουν λίγο πιο ευγενικά για την τεχνητή νοημοσύνη. Ειδικά μεταξύ των διανομέων που θα χάσουν τη δουλειά τους.

Στη Φινλανδία, αναφέρει, όπου η Starship έχει τους περισσότερους πελάτες, ο διευθυντής ενός σουπερμάρκετ που χρησιμοποιεί τα ρομπότ της, μίλησε στους πελάτες και τους περαστικούς.

Τους είπε να μη σηκώνουν τα ρομπότ από τους σωρούς χιονιού όπου κολλάνε συχνά. Μπορεί να τραυματιστούν προσπαθώντας να τα σώσουν.

in.gr