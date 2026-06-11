Λευκός καρχαρίας βιντεοσκοπήθηκε για πρώτη φορά στη Μεσόγειο

Εθελοντές δύτες που απομάκρυναν παλιά δίχτυα από ένα ναυάγιο στα νερά της Σικελίας είχαν την τύψη να συναντήσουν το πιο ακριβοθώρητο και απειλούμενο αρπακτικό της Μεσογείου: ήταν ένας λευκός καρχαρίας που εμφανίστηκε από το πουθενά και τους εξέτασε με περιέργεια πριν συνεχίσει το ταξίδι του.

Το βίντεο που τράβηξε ο εθελοντής Ντερκ Ρέμερς πιστεύεται ότι είναι το πρώτο που καταγράφει έναν ενήλικο λευκό καρχαρία στη Μεσόγειο, αναφέρει το Euronews, το οποίο ανέβασε το σπάνιο ντοκουμέντο στο YouTube. Εικόνες του αρπακτικού έχουν σε κάποιες περιπτώσεις καταγραφεί από την επιφάνεια, όχι όμως και μέσα στο νερό.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο λευκός καρχαρίας (Carcharodon carcharias) κατατάσσεται στα «ευάλωτα» είδη, ωστόσο ο μικρός πληθυσμός του είδους στη Μεσόγειο αντιμετωπίζει κρίσιμο κίνδυνο εξαφάνισης, σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN), τον οργανισμό που εκδίδει την επίσημη Κόκκινη Λίστα των Απειλούμενων Ειδών.

Επιθέσεις σε ανθρώπους από λευκούς καρχαρίες ουδέποτε έχουν καταγραφεί στη Μεσόγειο. Οι κορυφαίοι θηρευτές τρέφονται κυρίως με τόνους, ξιφίες, σαλάχια αλλά και άλλα είδη καρχαριών.

Η σπάνια συνάντηση συνέβη στο Στενό της Σικελίας και σε βάθος 40 μέτρων.

«Όλοι μας μείναμε κάπως σοκαρισμένοι — και κατάπληκτοι» είπε στο Euronews ο Ρέμερς, εθελοντής τεχνικός δύτης και επικεφαλής του γερμανικού παραρτήματος της Ghost Diving, οργάνωσης που απομακρύνει παλιά δίχτυα από τον βυθό. «Τα δάχτυλά μου έτρεμαν, αυτό είναι σίγουρο — ήταν ένα τεράστιο ζώο και δεν το περιμέναμε».

«Κολύμπησε δίπλα μας και μετά γύρισε, μας κοίταξε κατάματα και επέστρεψε προς το μέρος μας. Ήταν φανερό ότι ήταν περίεργος και όχι επιθετικός — ήταν πραγματικά χαλαρός, σαν να είχε τη στάση του αφεντικού εκεί κάτω. Και όταν αρχίσαμε να βγάζουμε λίγες φυσαλίδες από το στόμα μας, επιτάχυνε λίγο, πριν χαθεί μέσα στο γαλάζιο» διηγήθηκε ο Ντερκ.

«Κολύμπησε δίπλα μας και μετά γύρισε, μας κοίταξε κατάματα και επέστρεψε προς το μέρος μας. Ήταν φανερό ότι ήταν περίεργος και όχι επιθετικός -ήταν πραγματικά χαλαρός, σαν να είχε τη στάση του αφεντικού εκεί κάτω. Και όταν αρχίσαμε να βγάζουμε λίγες φυσαλίδες από το στόμα μας, αύξησε λίγο ταχύτητα πριν χαθεί μέσα στο γαλάζιο» είπε.

Το περιστατικό συνέβη στη διάρκεια κατάδυσης για τον καθαρισμό ενός ναυαγίου από πεταμένα δίχτυα που απειλούν τα ψάρια, μια επιχείρηση που οργάνωσε η Ghost Diving σε συνεργασία με το Healthy Seas Foundation και την Εταιρεία Τεκμηρίωσης Βυθισμένων Χώρων (SDSS), η οποία μοιράστηκε το βίντεο με το Euronews.

Το ντοκουμένο είναι πολύτιμο για τη μελέτη του είδους στη Μεσόγειο, δήλωσε ο δρ. Κάρλο Κατάνο του Θαλάσσιου Κέντρου Σικελίας.

«Τα περισσότερα από όσα γνωρίζουμε για τους λευκούς καρχαρίες της Μεσογείου προέρχεται από καταγραφές νεκρών ατόμων που πιάστηκαν σε αλιευτικές δραστηριότητες. Παρατηρήσεις όπως αυτή είναι εξαιρετικά πολύτιμες για τη βελτίωση των γνώσεών μας σχετικά με την εξάπλωση, τις συνήθειες και τη συμπεριφορά αυτού του κρισίμως απειλούμενου είδους» είπε ο ερευνητής.

Τα πεταμένα δίχτυα, γνωστά ως «ghost nets» ή «δίχτυα-φαντάσματα» έχουν αναγνωριστεί ως σημαντική απειλή για τα θαλάσσια οικοσυστήματα, καθώς συνεχίζουν να παγιδεύουν και να σκοτώνουν ψάρια και άλλα ζώα για πολλά χρόνια μετά την εγκατάλειψή τους στον βυθό.

«Κατά κάποιο τρόπο νιώθουμε ευλογημένοι που ζήσαμε αυτή τη συνάντηση, η οποία μας δείχνει επίσης πόσο σημαντικό είναι το έργο μας» είπε ο Ρέμερς.

«Το γεγονός ότι ένας τέτοιος θηρευτής κυνηγά κοντά σε αυτό το ναυάγιο σημαίνει ότι υπάρχει εκεί ένας μεγάλος πληθυσμός ψαριών. Και αν αυτά παγιδευτούν, υπάρχει επίσης η πιθανότητα να παγιδεύσουμε και κάποιους από τους θηρευτές. Και αν τους παγιδεύσουμε -έχουν απομείνει ελάχιστοι στην περιοχή- θα ήταν μεγάλη καταστροφή».

in.gr