ΒΙΝΤΕΟ: «Δεν χωράμε άλλους» - Η Μάλτα εκπέμπει SOS για τον υπερτουρισμό

Η Μάλτα καταγράφει νέο ρεκόρ τουριστικών αφίξεων, αλλά η επιτυχία αυτή συνοδεύεται από αυξανόμενες ανησυχίες για τις επιπτώσεις του υπερτουρισμού.

Βιώνοντας όπως αρκετοί προορισμοί στη γειτονική Ιταλία έντονα προβλήματα από την αθρόα προσέλευση επισκεπτών, κάτοικοι και τοπικοί φορείς στη Μάλτα εκφράζουν την ανησυχία τους για τις επιπτώσεις της μαζικής τουριστικής ανάπτυξης στην καθημερινότητά τους και προειδοποιούν ότι η συνεχής αύξηση του αριθμού των τουριστών ασκεί έντονες πιέσεις στο σύστημα μεταφορών, την αγορά κατοικίας και τους δημόσιους χώρους του νησιού.

Αφορμή στάθηκε η δημιουργία της σελίδας «Overtouristed Malta» στο Instagram από την ακτιβίστρια Μικαέλα Πία Καμιλέρι, η οποία καταγράφει στην αρχή της θερινής σεζόν εικόνες ακραίου συνωστισμού σε παραλίες και δημόσιους χώρους, υπερφορτωμένα λεωφορεία, ασφυκτικά γεμάτους δρόμους και προβλήματα στις υποδομές.

Όπως υποστηρίζει η ίδια, μια απλή διαδρομή λίγων λεπτών στο ιστορικό κέντρο της Βαλέτας μπορεί πλέον να διαρκεί τρεις φορές περισσότερο εξαιτίας των μεγάλων τουριστικών ροών.

Πάνω από τέσσερα εκατομμύρια επισκέπτες σε μια μικρή νησιωτική χώρα το 2025

Τα στοιχεία δείχνουν γιατί η συζήτηση έχει ενταθεί. Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της Μάλτας, το 2025 η νησιωτική χώρα υποδέχθηκε περισσότερους από τέσσερα εκατομμύρια τουρίστες, σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 13% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Οι επισκέπτες δαπάνησαν συνολικά σχεδόν 3,9 δισ. ευρώ, ενισχύοντας σημαντικά την οικονομία του νησιού. Ωστόσο, πολλοί κάτοικοι υποστηρίζουν ότι η συνεχής αύξηση των αφίξεων δημιουργεί πίεση στις μεταφορές, στις δημόσιες υπηρεσίες και στην αγορά κατοικίας.

Η Καμιλέρι τονίζει ότι το βασικό πρόβλημα δεν είναι ο τουρισμός καθαυτός, αλλά ο όγκος των επισκεπτών σε σχέση με το μικρό μέγεθος της χώρας. «Η Μάλτα είναι πολύ μικρή για να αντέξει τέτοιους αριθμούς χωρίς επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των κατοίκων», υποστηρίζει.

Διχασμένη η κοινή γνώμη στη Μάλτα

Παρά τις έντονες αντιδράσεις, οι Μαλτέζοι δεν συμφωνούν όλοι ότι η κατάσταση έχει ξεπεράσει τα όρια.

Δημοσκόπηση της εταιρείας Esprimi για τους Times of Malta έδειξε ότι το 51% των πολιτών θεωρεί πως ο σημερινός αριθμός επισκεπτών είναι «περίπου ο σωστός», ενώ το 45% τον χαρακτηρίζει «υπερβολικό».

Οι μεγαλύτερες ανησυχίες καταγράφονται σε περιοχές με υψηλή τουριστική κίνηση, όπως ο Κόλπος του Αγίου Παύλου, η Μελιέχα και το νησί Γκόζο, όπου η πλειονότητα των κατοίκων θεωρεί ότι οι αφίξεις έχουν φτάσει σε μη βιώσιμα επίπεδα.

Η στεγαστική κρίση και η επέκταση των Airbnb

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που συνδέονται με τον υπερτουρισμό στη Μάλτα είναι η στέγαση.

Οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι η εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων έχει αυξήσει τις τιμές των ακινήτων και των ενοικίων, καθιστώντας δύσκολη την παραμονή ντόπιων σε παραδοσιακές γειτονιές.

Η Φλοριάνα, δίπλα στη Βαλέτα, αναφέρεται συχνά ως χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας περιοχής όπου ξενοδοχεία και Airbnb αντικαθιστούν σταδιακά τις μόνιμες κατοικίες, αλλάζοντας τον κοινωνικό χαρακτήρα της κοινότητας.

Το Γκόζο και το Κομίνο στο επίκεντρο των πιέσεων

Ιδιαίτερη πίεση δέχονται και τα μικρότερα νησιά της χώρας. Περισσότεροι από 2,3 εκατομμύρια τουρίστες επισκέφθηκαν το Γκόζο και το Κομίνο το 2025, αριθμός που αντιστοιχεί στο 57% των συνολικών αφίξεων στη Μάλτα.

Το Κομίνο, γνωστό για τη διάσημη Blue Lagoon, έχει ήδη υιοθετήσει σύστημα προκρατήσεων για την πρόσβαση των επισκεπτών, σε μια προσπάθεια περιορισμού του συνωστισμού και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Οι Αρχές επιδιώκουν να βρουν ισορροπία ανάμεσα στην τουριστική ανάπτυξη και τη διατήρηση των οικοσυστημάτων, που αποτελούν βασικό πόλο έλξης για τους επισκέπτες.

Από την οικονομική επιτυχία, στη συζήτηση για τα όρια της τουριστικής ανάπτυξης

Η Μάλτα συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές χώρες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό. Ωστόσο, η αυξανόμενη δυσαρέσκεια κατοίκων φέρνει στο προσκήνιο το ερώτημα που απασχολεί πλέον αρκετούς δημοφιλείς προορισμούς της Ευρώπης: πόσοι τουρίστες είναι πάρα πολλοί;

Οι υποστηρικτές της καμπάνιας «Overtouristed Malta» ζητούν τον καθορισμό συγκεκριμένης «φέρουσας ικανότητας» για τον τουρισμό, ώστε να διασφαλιστεί ότι η ανάπτυξη του κλάδου δεν θα υποβαθμίσει την καθημερινότητα των κατοίκων.

Καθώς η θερινή περίοδος βρίσκεται προ των πυλών, η Μάλτα φαίνεται να ακολουθεί το μονοπάτι άλλων ευρωπαϊκών προορισμών, όπως η Ισπανία, η Βενετία και η Λισαβόνα, όπου ο υπερτουρισμός έχει ήδη εξελιχθεί σε μείζον κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα.

Πηγή: iefimerida.gr