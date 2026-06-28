Η στιγμή που 11χρονο αγόρι ανασύρεται ζωντανό από τα συντρίμμια - Τρεις ημέρες μετά τους φονικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα (βίντεο)

Ένα εντεκάχρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό την Κυριακή από τα ερείπια στην Καραμπαγέδα, στο βόρειο τμήμα της Βενεζουέλας, τρεις ημέρες μετά τους φονικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα, όπου ο επίσημος απολογισμός ανήλθε πλέον σε 1.430 νεκρούς.

«Πριν από μερικά λεπτά, ένα αγόρι έντεκα ετών διασώθηκε στην Καραμπαγέδα. Αυτήν την ώρα, κάθε ζωή είναι πηγή ελπίδας για τη Βενεζουέλα», έγραψε στο X η μεταβατική Πρόεδρος της χώρας Ντέλσι Ροδρίγκες, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με βίντεο από τη διάσωση.

Hace pocos minutos fue rescatado con vida un niño de 11 años en Caraballeda. En estas horas cada vida es esperanza para Venezuela. pic.twitter.com/Pjj5ETaaYe — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 28, 2026

Ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες δήλωσε το Σάββατο, στην κρατική τηλεόραση, ότι ο απολογισμός από τον διπλό καταστροφικό σεισμό της Τετάρτης ανέρχεται πλέον σε 1.430 νεκρούς, από 920 που ήταν ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός.

Σύμφωνα με τον ίδιο, 3.238 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και 3.100 έχουν μείνει άστεγοι, ενώ τρεις ημέρες μετά τους σεισμούς η τύχη δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων παραμένει ασαφής.

Μετά τις σεισμικές δονήσεις μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, έχουν καταγραφεί 430 μετασεισμοί, ενώ περισσότερες από 70.000 οικογένειες έχουν λάβει βοήθεια από τις αρχές.

Άνοιξε διάδρομος στο αεροδρόμιο του Καράκας

Στο μεταξύ, ένας διάδρομος προσγείωσης και απογείωσης του διεθνούς αεροδρομίου Σιμόν Μπολιβάρ στο Καράκας άνοιξε ξανά και δέχεται αμερικανικά στρατιωτικά μεταγωγικά αεροσκάφη C-17, που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια, δήλωσε το Σάββατο υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος.

«Τώρα που το αεροδρόμιο είναι ανοιχτό, θα εντείνουμε την παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας», πρόσθεσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ-ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP