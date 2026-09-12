«Πώς μπορείς να γελάς;»: Οργή και σάλος για τον Δήμαρχο της Νέας Υόρκης και βουλευτή των Δημοκρατικών στην τελετή της 11ης Σεπτεμβρίου

Ένα στιγμιότυπο από την τελετή μνήμης για την 25η επέτειο των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς ο δήμαρχος της πόλης Ζόχραν Μαμντάνι και η βουλευτής Αλεξάντρια Οκάσιο Κορτέζ καταγράφηκαν να συνομιλούν και να γελούν την ώρα που συγγενείς των θυμάτων διάβαζαν τα ονόματα των νεκρών.

Οι δύο Δημοκρατικοί πολιτικοί συμμετείχαν στην επίσημη τελετή στο Σημείο Μηδέν, στο Κάτω Μανχάταν, μαζί με συγγενείς των θυμάτων και πολιτικούς από ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στο επίμαχο στιγμιότυπο, η κάμερα καταγράφει αρχικά τους δύο πολιτικούς να συνομιλούν και στη συνέχεια να ξεσπούν σε γέλια. Λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα, η τηλεοπτική μετάδοση είχε δείξει συγγενή θύματος να κλαίει, ενώ οι οικογένειες συνέχιζαν την ανάγνωση των ονομάτων των ανθρώπων που σκοτώθηκαν στις επιθέσεις.

Το βίντεο δεν αποκαλύπτει τι ειπώθηκε μεταξύ τους ούτε τι προκάλεσε την αντίδρασή τους. Ωστόσο, η χρονική στιγμή του περιστατικού προκάλεσε κύμα επικρίσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η επίθεση του Τεντ Κρουζ

Μεταξύ εκείνων που σχολίασαν το περιστατικό ήταν ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής του Τέξας Τεντ Κρουζ.

«Πώς στο καλό μπορείς να γελάς ενώ διαβάζονται δυνατά τα ονόματα εκείνων που δολοφονήθηκαν την 11η Σεπτεμβρίου; Γιατί να το κάνεις;», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

Η παρουσία του Μαμντάνι στις φετινές εκδηλώσεις είχε ήδη προκαλέσει αντιδράσεις πριν από την τελετή. Περισσότερες από 100.000 υπογραφές συγκεντρώθηκαν σε διαδικτυακή πρωτοβουλία με αίτημα να μην παραστεί, ενώ ανάλογες εκκλήσεις είχαν απευθύνει και πολιτικοί, μεταξύ των οποίων ο πρώην κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Τζορτζ Πατάκι.

Στην ίδια τελετή, ο Μαμντάνι είχε σύντομη και εμφανώς αμήχανη συνάντηση με τον πρώην δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ρούντι Τζουλιάνι, ο οποίος βρισκόταν στην ηγεσία της πόλης την ημέρα των επιθέσεων. Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν χειραψία, παρά την προηγούμενη δημόσια αντιπαράθεσή τους.

Ο Τζουλιάνι είχε δηλώσει ότι η παρουσία του Μαμντάνι στην τελετή τον προσβάλλει, κατηγορώντας τον ότι προκαλεί τις οικογένειες των θυμάτων.

Τα 170.000 έγγραφα για τον αέρα

Παράλληλα, η δημοτική αρχή Μαμντάνι έδωσε στη δημοσιότητα περισσότερες από 170.000 σελίδες εγγράφων σχετικά με την ποιότητα του αέρα στο Κάτω Μανχάταν μετά την κατάρρευση των Δίδυμων Πύργων.

Τα αρχεία περιλαμβάνουν στοιχεία για τους κινδύνους από τα τοξικά σωματίδια που είχαν καλύψει την περιοχή και επαναφέρουν τη συζήτηση για το κατά πόσο οι αρμόδιες αρχές γνώριζαν τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία, ενώ προς το κοινό δίνονταν διαβεβαιώσεις ότι ο αέρας ήταν ασφαλής.

Μέσα στο ήδη φορτισμένο κλίμα, στο επίκεντρο βρέθηκε και ο Ράμζι Κάσεμ, νομικός σύμβουλος της πόλης, λόγω της συμμετοχής του σε τελετή υπογραφής εκτελεστικών διαταγμάτων για την 11η Σεπτεμβρίου. Οι επικρίσεις αφορούσαν μεταξύ άλλων ένα αναμνηστικό στυλό που του παραδόθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Παρά τις αντιδράσεις, ο Μαμντάνι παρέστη τελικά στην τελετή στο Σημείο Μηδέν, όπου η 25η επέτειος των επιθέσεων επισκιάστηκε σε σημαντικό βαθμό από την πολιτική αντιπαράθεση γύρω από την παρουσία του.