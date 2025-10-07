Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Βραζιλία: Συγκινητική διάσωση τραυματισμένου τζάγκουαρ που πάλευε για τη ζωή του σε ποτάμι (βίντεο)

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αρκετές ομάδες διάσωσης, οι οποίες κατάφεραν τελικά να τραβήξουν με ασφάλεια το ζώο έξω από το νερό

Συγκίνηση προκάλεσε στη Βραζιλία η διάσωση ενός τζάγκουαρ που βρέθηκε τραυματισμένο μέσα στον ποταμό Ρίο Νέγκρο, όπου παρέμεινε για αρκετές ώρες παλεύοντας να επιβιώσει.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, το άγριο ζώο φαίνεται να προσπαθεί να κρατηθεί από ένα στρώμα δεμένο σε βάρκα, ενώ διασώστες προσπαθούν να το προσεγγίσουν με προσοχή.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αρκετές ομάδες διάσωσης, οι οποίες κατάφεραν τελικά να τραβήξουν με ασφάλεια το ζώο έξω από το νερό. Μετά τη διάσωσή του, το τζάγκουαρ μεταφέρθηκε σε κτηνιατρική κλινική, όπου του παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Από huffpost.gr

