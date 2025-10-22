Bίντεο σοκ: «Πλημμύρισε» από ψάρια εστιατόριο στην Κίνα -Έσπασε γιγαντιαίο ενυδρείο μπροστά στους πελάτες

Γιγάντιο ενυδρείο σε εστιατόριο στην Κίνα, «έσκασε» προκαλώντας πανικό στους θαμώνες καθώς τα ψάρια πλημμύρισαν την τραπεζαρία.

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε σε εστιατόριο θαλασσινών στη Φουζού, στην επαρχία Φουτζιάν της Κίνας, όταν η τεράστια δεξαμενή ψαριών του χώρου ξαφνικά έσπασε.

Η σκηνή, που καταγράφηκε σε βίντεο και έγινε αμέσως viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει κύματα νερού να ξεχύνονται από τη δεξαμενή, ενώ δεκάδες ζωντανά ψάρια αρχίζουν να κολυμπούν ανάμεσα στα τραπέζια και τους έντρομους πελάτες.

«Πλημμύρισε» από ψάρια εστιατόριο στην Κίνα

Το περιστατικό συνέβη την περασμένη Τετάρτη, την ώρα που το προσωπικό βρισκόταν στην κουζίνα. Το ενυδρείο, που είχε εγκατασταθεί πρόσφατα, φαίνεται πως υπέστη δομική αστοχία, προκαλώντας στιγμιαία καταστροφή και χάος. Οι υπάλληλοι έσπευσαν να περιορίσουν τη ζημιά και να μαζέψουν τα ψάρια, ενώ οι πελάτες παρακολουθούσαν εμβρόντητοι το πρωτοφανές θέαμα.

Στα κοινωνικά δίκτυα, οι αντιδράσεις κυμάνθηκαν από έκπληξη έως χιούμορ. Πολλοί χρήστες αστειεύτηκαν λέγοντας ότι το εστιατόριο προσφέρει «την πιο φρέσκια ψαριά στην Κίνα» ή ότι «η εξυπηρέτηση είναι τόσο γρήγορη που τα ψάρια έρχονται μόνα τους στο τραπέζι».

