Τρομακτική σύγκρουση τρένου υψηλής ταχύτητας με φορτηγό στην Ολλανδία (βίντεο)

Τη δραματική σύγκρουση ενός επιβατικού τρένου υψηλής ταχύτητας με ένα φορτηγό σε ισόπεδη διάβαση κατέγραψε κάμερα κλειστού κυκλώματος στην Ολλανδία.

Στις εικόνες διακρίνεται ο οδηγός του φορτηγού να κάνει όπισθεν για ανεξήγητο λόγο καθώς κλείνουν οι μπάρες στο χωριό Μέτερεν στην κεντρική Ολλανδία με αποτέλεσμα να πέσει πάνω του με ορμή το τρένο που μετέφερε εκατοντάδες επιβάτες και να τραυματιστούν πέντε άτομα που επέβαιναν στη νταλίκα.

Η σύγκρουση στις 11:08 το πρωί τοπική ώρα της 30ης Οκτωβριόυ ήταν τόσο σφοδρή ώστε τα αχλάδια που μετέφερε το φορτηγό εκτοξεύτηκαν σαν βλήματα στη γύρω περιοχή μαζί με συντρίμμια της καρότσας της νταλίκας.

Πώς έγινε το ατύχημα με το τρένο και το φορτηγό

Στην αρχή του βίντεο οι μπάρες της ισόπεδης διάβασης ήταν σηκωμένες και δεν διακρινόταν κάποιο τρένο να πλησιάζει όταν πέρασε το φορτηγό. Ωστόσο, εμφανίστηκε στην απέναντι πλευρά ένα αυτοκίνητο, που του έκλεινε τον δρόμο και ο οδηγός της νταλίκας υπέθεσε λανθασμένα ότι έχει αρκετό χρόνο για να κάνει όπισθεν στις γραμμές και να αφήσει το ΙΧ να περάσει.

Εκείνη τη στιγμή, όμως, άρχισε να ηχεί ο συναγερμός ασφαλείας και να κατεβαίνουν οι μπάρες αφήνοντας το ένα τρίτο του φορτηγού ακόμα παγιδευμένο. Ο πανικόβλητος οδηγός προσπαθεί να προχωρήσει, θέτοντας τον εαυτό του σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο καθώς το μισό φορτηγό παγιδεύεται στις γραμμές. Οι δύο προστατευτικές μπάρες σπάνε καθώς το φορτηγό προσπαθεί να απομακρυνθεί από τις ράγες, αλλά μάταια, καθώς το τρένο φθάνει με μεγάλη ταχύτητα και εμβολίζει τη νταλίκα εκτινάσσοντας το φορτίο της.

Το μήνυμα των ολλανδικών Αρχών στους οδηγούς

Το βίντεο από τη σύγκρουση του τρένου με το φορτηγό έδωσε στη δημοσιότητα η ολλανδική κρατική υπηρεσία μεταφορών ProRail για να επιστήσει την προσοχή των οδηγών ως προς το τι πρέπει να κάνουν σε παρόμοιες καταστάσεις.

Ο οργανισμός συμβούλεψε τους οδηγούς να σπάνε τις μπάρες, εάν κολλήσουν ποτέ στις ράγες, καθώς προέχει η ζωή τους του εξοπλισμού μεταφοράς. «Το βίντεο δείχνει πόσο γρήγορα μπορούν να στραβώσουν τα πράγματα σε μια σιδηροδρομική διάβαση και είναι σοκαριστικό να το βλέπεις. Καλύτερα να καταστρέψεις ένα εμπόδιο παρά να θέσεις σε κίνδυνο μια ζωή. Αν έχεις κολλήσει ανάμεσα στα εμπόδια: Συνέχισε», πρόσθεσε εκπρόσωπος της ProRail.

Από τη σύγκρουση υπέστη ζημιές και το τρένο, ενώ θα χρειαστεί αντικατάσταση ενός χιλιομέτρου της γραμμής, όπως δήλωσε η ProRail.

