Πάπας Λέων: Μεγαλειώδης υποδοχή από Ερντογάν στην παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη – «O Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος διεξάγεται»

Ο Πάπας Λέων εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι ο πλανήτης βιώνει έναν ασυνήθιστο αριθμό αιματηρών συγκρούσεων, προειδοποιώντας την Πέμπτη, κατά τη διάρκεια του πρώτου ταξιδιού του εκτός Ιταλίας ως καθολικός ηγέτης στην Τουρκία, ότι ένας Γ΄ παγκόσμιος πόλεμος «διεξάγεται σταδιακά» με κίνδυνο για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Ο Πάπας Λέων έφτασε στην Τουρκία την Πέμπτη στο πρώτο του ταξίδι εκτός Ιταλίας ως ηγέτης της Καθολικής Εκκλησίας όπου αναμένεται να κάνει εκκλήσεις για ειρήνη στη Μέση Ανατολή αλλά και να προτρέψει την ενότητα μεταξύ των χριστιανικών Εκκλησιών που είναι εδώ και αιώνες διαιρεμένες.

Ο πρώτος Αμερικανός πάπας επέλεξε την επί τω πλείστων μουσουλμανική Τουρκία ως τον πρώτο του προορισμό στο εξωτερικό για να σηματοδοτήσει την 1700ή επέτειο της Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου της Νίκαιας στην οποία και συντάχθηκε το Σύμβολο της Πίστεως,, το οποίο χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα από τους περισσότερους χριστιανούς στον κόσμο.

Ο Λέων προσγειώθηκε στην πρωτεύουσα Άγκυρα στις 12:22 μ.μ. (11:22) για ένα πολυάσχολο τριήμερο πρόγραμμα στην Τουρκία, πριν συνεχίσει το ταξίδι του στον Λίβανο. Θα έχει όλα τα βλέμματα του πάνω του καθώς θα εκφωνήσει τις πρώτες του ομιλίες στο εξωτερικό και θα επισκεφθεί ευαίσθητους πολιτιστικούς χώρους.

«Είναι ένα πολύ σημαντικό ταξίδι, επειδή δεν γνωρίζουμε ακόμη πολλά για τις γεωπολιτικές απόψεις του Λέοντα, και αυτή είναι η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για να τις ξεκαθαρίσει», δήλωσε στο Reuters ο Massimo Faggioli, Ιταλός ακαδημαϊκός που παρακολουθεί το Βατικανό.

Ο Πάπας Λέων επισκέπτεται το Μαυσωλείο του Ατατούρκ στην Άγκυρα

Η πρώτη επίσκεψη του Πάπα Λέοντα ΙΔ’ κατά την άφιξή του στην Τουρκία το πρωί της Πέμπτης ήταν στο Μαυσωλείο του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, όπου υπέγραψε το Βιβλίο Τιμής.

Αμέσως μετά την επίσημη τελετή υποδοχής στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Άγκυρας το πρωί της Πέμπτης, ο Πάπας Λέων IΔ’ επισκέφθηκε το Μαυσωλείο του Ατατούρκ της πόλης — ή Ανίτκαμπιρ — συνοδευόμενος από επίσημη αντιπροσωπεία που περιελάμβανε τον Υπουργό, τον Αντικυβερνήτη και τον Διοικητή του Μαυσωλείου. Ο Πάπας υπέγραψε το Βιβλίο Τιμής του Μαυσωλείου και έγραψε: «Ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε την ευκαιρία να επισκεφθώ την Τουρκία και εύχομαι σε αυτή τη χώρα και τον λαό της ειρήνη και ευημερία».

Ο Πρόεδρος Ερντογάν υποδέχτηκε τον Πάπα Λέοντα με μια μεγαλειώδης τελετή παρουσία και του Οικουμενικού Πατριάρχη

Αμέσως μετά την επίσκεψη του Ποντίφικα της Ρώμης στο μαυσωλείο του Κεμάλ, ο Πάπας Λέων μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου τον υποδέχθηκε επίσημα ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, παρουσία και του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, αποδεχόμενος πρόσκληση του Ταγίπ Ερντογάν, βρίσκεται στην Άγκυρα για να παραστεί στην επίσημη τελετή υποδοχής.

Το ιππικό, το οποίο υποδέχτηκε και συνόδευσε το επίσημο αυτοκίνητο του επισκέπτη αρχηγού κράτους, Πάπα Λέοντα ΙΔ, στο δρόμο μπροστά από το Προεδρικό Μέγαρο, μέχρι την πύλη του μεγάρου όπως ορίζει το πρωτοκόλλο.

Ο Ερντογάν υποδέχτηκε τον Πάπα Λέοντα στην κύρια είσοδο του Προεδρικού Μεγάρου. Αφού ο Πρόεδρος Ερντογάν και ο Πάπας Λέων πήραν τις θέσεις τους, ακούστηκαν οι εθνικοί ύμνοι των δύο χωρών, συνοδευόμενοι από 21 κανονιοβολισμούς.

Ο Πρόεδρος Ερντογάν και ο Πάπας Λέων ΙΔ’ παρουσίασαν ο ένας στον άλλο τις αντιπροσωπείες τους. Ποζάροντας για τους δημοσιογράφους μπροστά από τις σημαίες της Τουρκίας και του Βατικανού, ο Ερντογάν και ο Πάπας Λέων προχώρησαν στη συνέχεια σε ιδιωτική συνάντηση μεταξύ των αντιπροσωπειών.

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, ακολούθησε συνάντηση διάρκειας περίπου μισής ώρας μεταξύ του Προέδρου Ερντογάν και του Πάπα Λέοντα ΙΔ” όπου συζητήθηκαν οι σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και του Βατικανού, καθώς και οι τρέχουσες περιφερειακές και παγκόσμιες εξελίξεις, ιδίως όσον αφορά την Παλαιστίνη.

Στην τελετή παρευρέθηκαν επίσης ο Αντιπρόεδρος Cevdet Yılmaz, ο Υπουργός Εξωτερικών Hakan Fidan, ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Mehmet Nuri Ersoy, ο Γενικός Γραμματέας της Προεδρίας Hakkı Susmaz, ο Διευθυντής Επικοινωνίας της Προεδρίας Burhanettin Duran, ο Ιδιωτικός Γραμματέας της Προεδρίας Hasan Doğan, ο Επικεφαλής Σύμβουλος του Προέδρου για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας Akif Çağatay Kılıç και ο Κυβερνήτης της Άγκυρας Vasip Şahin.

Πάπας Λέων: «Σε κίνδυνο το μέλλον της ανθρωπότητας»

Ο επικεφαλής του κράτους του Βατικανού, Πάπας Λέων ΙΔ’, απηύθυνε χαιρετισμό στους καλεσμένους στην Εθνική Βιβλιοθήκη Beştepe μετά τη διμερή συνάντησή του με τον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Πάπας Λέων εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι ο κόσμος βιώνει έναν ασυνήθιστο αριθμό αιματηρών συγκρούσεων, προειδοποιώντας την Πέμπτη, κατά τη διάρκεια του πρώτου ταξιδιού του εκτός Ιταλίας ως καθολικός ηγέτης, ότι ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος «διεξάγεται σταδιακά» με κίνδυνο για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Στην πρώτη ομιλία του στο εξωτερικό μετά την εκλογή του τον Μάιο ως ηγέτη της Εκκλησίας με 1,4 δισεκατομμύρια πιστούς, ο Λέων, ο πρώτος Αμερικανός πάπας, είπε ότι ο κόσμος αποσταθεροποιείται από «φιλοδοξίες και επιλογές που καταπατούν τη δικαιοσύνη και την ειρήνη».

Απευθυνόμενους στους πολιτικούς ηγέτες της Τουρκίας, όπου βρίσκεται σε επίσκεψη μέχρι την Κυριακή, τόνισε ότι ο κόσμος βιώνει «ένα αυξημένο επίπεδο συγκρούσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, που τροφοδοτείται από τις επικρατούσες στρατηγικές οικονομικής και στρατιωτικής ισχύς».

«Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποκύψουμε σε αυτό», παρακάλεσε. «Το μέλλον της ανθρωπότητας διακυβεύεται».

Ερντογάν: «Επαινούμε την στάση του Πάπα Λέοντα στο παλαιστινιακό»

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν από την πλευρά του εξήρε τη στάση του Πάπα Λέοντα στο παλαιστινιακό ζήτημα μετά τη συνάντησή τους στην Άγκυρα την Πέμπτη και εξέφρασε την ελπίδα ότι η πρώτη του επίσκεψη στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Τουρκία, ως καθολικός ηγέτης, θα ωφελήσει την ανθρωπότητα σε μια περίοδο έντασης και αβεβαιότητας.

«Επαινούμε την οξυδερκή στάση (του Πάπα Λέοντα) στο παλαιστινιακό ζήτημα», δήλωσε ο Ερντογάν σε ομιλία του προς τον Πάπα και πολιτικούς και θρησκευτικούς ηγέτες στην προεδρική βιβλιοθήκη στην τουρκική πρωτεύουσα Άγκυρα.

«Το χρέος μας προς τον παλαιστινιακό λαό είναι η δικαιοσύνη, και η βάση για αυτό είναι η άμεση εφαρμογή του οράματος μιας λύσης δύο κρατών με βάση τα σύνορα του 1967. Ομοίως, η διατήρηση του ιστορικού καθεστώτος της Ιερουσαλήμ είναι ζωτικής σημασίας», δήλωσε ο Ερντογάν.

Οι εκκλήσεις του Πάπα Λέοντα για ειρήνη και διπλωματία σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία είναι επίσης πολύ σημαντικές, δήλωσε ο Ερντογάν.

Τον Σεπτέμβριο, ο Λέων συναντήθηκε στο Βατικανό με τον Ισραηλινό Πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ και έθεσε μαζί του το θέμα της «τραγικής κατάστασης» στη Γάζα.

Η Τουρκία έχει αναδειχθεί ως ένας από τους σφοδρότερους επικριτές των βομβαρδισμών της Γάζας από το Ισραήλ, στο πλαίσιο της σύγκρουσης με την παλαιστινιακή μαχητική οργάνωση Χαμάς.

H κοινή προσπάθεια Βαρθολομαίου – Λέωντα για τη γεφύρωση του Σχίσματος των Εκκλησιών του 1054

Ο 70χρονος Λέων θα πετάξει το βράδυ της Πέμπτης για την Κωνσταντινούπολη, έδρα του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, πνευματικού ηγέτη των 260 εκατομμυρίων Ορθόδοξων Χριστιανών παγκοσμίως.

Οι Ορθόδοξοι και οι Καθολικοί Χριστιανοί χωρίστηκαν με το Σχίσμα Ανατολής-Δύσης του 1054, αλλά τις τελευταίες δεκαετίες έχουν γενικά επιδιώξει να οικοδομήσουν στενότερους δεσμούς.

Ο Λέων και ο Βαρθολομαίος θα ταξιδέψουν την Παρασκευή στην Ιζνίκ, 140 χλμ. νοτιοανατολικά της Κωνσταντινούπολης, πιο γνωστή σε μας ως Νίκαια, όπου οι πρώτοι εκκλησιαστικοί άρχοντες διατύπωσαν το Σύμβολο της Πίστεως της Νίκαιας, το οποίο καθορίζει τις βασικές πεποιθήσεις των περισσότερων χριστιανών σήμερα.

Σε απόκλιση από την συνήθη πρακτική – οι πάπες συνήθως μιλούν ιταλικά στα ταξίδια τους στο εξωτερικό – ο Λέων αναμένεται να μιλήσει αγγλικά στις ομιλίες του στην Τουρκία.

Μήνυμα Ειρήνης στο Λίβανο

Η ειρήνη αναμένεται να είναι ένα βασικό θέμα της επίσκεψης του Πάπα στο Λίβανο, η οποία ξεκινά την Κυριακή.

Ο Λίβανος, που έχει το μεγαλύτερο ποσοστό χριστιανών στη Μέση Ανατολή, έχει συγκλονιστεί από τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Γάζα, καθώς το Ισραήλ και η σιιτική μουσουλμανική μαχητική ομάδα Χεζμπολάχ του Λιβάνου μπήκαν σε πόλεμο, που κορυφώθηκε με μια καταστροφική ισραηλινή επίθεση.

Την περασμένη Κυριακή, το Ισραήλ σκότωσε τον ανώτατο στρατιωτικό αξιωματούχο της Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από το Ιράν, σε αεροπορική επιδρομή σε νότιο προάστιο της λιβανικής πρωτεύουσας Βηρυτού, παρά την ετήσια εκεχειρία που μεσολάβησαν οι ΗΠΑ.

Ο εκπρόσωπος του Βατικανού, Ματέο Μπρούνι, δήλωσε τη Δευτέρα ότι λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του Πάπα στο Λίβανο, αλλά δεν θέλησε να σχολιάσει τις λεπτομέρειες.

Οι ηγέτες του Λιβάνου, ο οποίος φιλοξενεί 1 εκατομμύριο Σύρους και Παλαιστίνιους πρόσφυγες και επίσης αγωνίζεται να ανακάμψει μετά από χρόνια οικονομικής κρίσης, ανησυχούν ότι το Ισραήλ θα κλιμακώσει δραματικά τις επιθέσεις του τους επόμενους μήνες και ελπίζουν ότι η επίσκεψη του Πάπα θα προσελκύσει την παγκόσμια προσοχή στη χώρα.

To δώρο στον Πάπα για την Ημέρα των Ευχαριστιών

Όπως πολλοί Αμερικανοί την ετήσια γιορτή των Ευχαριστιών, ο Πάπας Λέων ταξίδευε την Πέμπτη, πετώντας από τη Ρώμη στην Τουρκία για το πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό ως ηγέτης της Καθολικής Εκκλησίας.

Μολονότι ο πρώτος Αμερικανός πάπας μπορεί να μην είχε την ευκαιρία να απολαύσει ένα γεύμα με γαλοπούλα, γέμιση και άλλα παραδοσιακά πιάτα φέτος, αρκετοί δημοσιογράφοι που επέβαιναν στην παπική πτήση από τη Ρώμη προσπάθησαν να διασφαλίσουν ότι θα πάρει μια γεύση της Ημέρας των Ευχαριστιών.

Καθώς ο Λέων χαιρετούσε τους δημοσιογράφους που επέβαιναν στην τρίωρη πτήση του προς την Άγκυρα, δύο μέλη του Τύπου του πρόσφεραν σπιτικές κολοκυθόπιτες, μεταφερθείσες στο αεροδρόμιο και στο αεροπλάνο ειδικά για τον ηγέτη της Εκκλησίας των 1,4 δισεκατομμυρίων μελών.

