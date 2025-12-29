Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Χάρι Στάιλς: Βίντεο-έκπληξη «φουντώνει» τα σενάρια για μεγάλη επιστροφή το 2026

Ο βραβευμένος με Grammy σταρ δημοσίευσε υλικό από την τελευταία συναυλία του Love On Tour, αναζωπυρώνοντας τον ενθουσιασμό των θαυμαστών του

Οι θαυμαστές του Χάρι Στάιλς προετοιμάζονται για την πολυαναμενόμενη επιστροφή του το 2026, μετά το βίντεο-έκπληξη που δημοσίευσε ο ποπ σταρ χθες.

Στο κανάλι του στο YouTube ο τρεις φορές βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής δημοσίευσε ένα βίντεο διάρκειας άνω των οκτώ λεπτών που καταγράφει την τελευταία συναυλία του στο RCF Arena στο Ρέτζο Εμίλια της Ιταλίας, στις 22 Ιουλίου 2023 στο πλαίσιο της περιοδείας «Love On Tour».

Το βίντεο δείχνει τους θαυμαστές και τις θαυμάστριες να περιμένουν έξω από τον συναυλιακό χώρο, να συζητούν και να μοιράζονται θεωρίες για την εμφάνιση του τραγουδιστή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

