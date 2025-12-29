Ο επόμενος μεγάλος στόχος του ΠτΔ: Συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, με ορίζοντα το 2026

Αποφασισμένος να προχωρήσει σε βαθιές μεταρρυθμίσεις χωρίς να υπολογίζει το πολιτικό κόστος δηλώνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, τονίζοντας ότι η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να επιστρέφει στους πολίτες. "Ο επόμενος μεγάλος μας στόχος είναι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, με στόχο το 2026 την σημαντική αύξηση στις συντάξεις, ειδικότερα ξεκινώντας από τους χαμηλοσυνταξιούχους", επεσήμανε στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του στην εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος».

Ο Πρόεδρος αναφέρεται στις αλλαγές σε παιδεία και φορολογία, στον επόμενο στόχο της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, αλλά και στο «μοντέλο Κύπρου» στο μεταναστευτικό.

Θέτει το πλαίσιο πέντε βασικών κυβερνητικών προτεραιοτήτων: ισχυρή και ανθεκτική οικονομία, ασφάλεια (που περιλαμβάνει εξωτερική πολιτική, άμυνα και μεταναστευτικό), μεταρρυθμίσεις, διαφάνεια και λογοδοσία με καταπολέμηση της διαφθοράς, καθώς και βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη σε τομείς όπως η υγεία, η παιδεία και το στεγαστικό. Όπως σημειώνει, αυτή η κατεύθυνση καθορίζει τις αποφάσεις και τις πολιτικές της Kυβέρνησης.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει στις πρόσφατες αποφάσεις της Βουλής, κάνοντας λόγο για «πολύ καλή μέρα για την Κύπρο», αφού έπειτα από δεκαετίες, εγκρίθηκαν τόσο η μεταρρύθμιση στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών όσο και ο φορολογικός μετασχηματισμός, με ισχυρές κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τονίζει ότι, παρά τις αρχικές αμφισβητήσεις για τη δυνατότητα της Κυβέρνησης να περνά νομοθεσίες, οι επιλογές της έτυχαν ευρείας στήριξης, γεγονός που θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό για τη σταθερότητα και τη συνέχεια των μεταρρυθμίσεων.

Αναφερόμενος στις αντιδράσεις, ιδίως από συνδικαλιστικές οργανώσεις στο θέμα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, ο Πρόεδρος ξεκαθαρίζει ότι η Κυβέρνηση δεν κάνει πίσω. Αναφέρει πως οι μεταρρυθμίσεις σχεδιάζονται στοχευμένα, με στόχο τη στήριξη της οικογένειας, της μεσαίας τάξης και των νέων, και ότι θα συνεχιστούν με την ίδια αποφασιστικότητα.

Επόμενος μεγάλος στόχος, όπως σημειώνει, είναι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, με ορίζοντα το 2026.

«Ο επόμενος μεγάλος μας στόχος είναι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, με στόχο το 2026 την σημαντική αύξηση στις συντάξεις, ειδικότερα ξεκινώντας από τους χαμηλοσυνταξιούχους. Αυτός είναι ο στόχος που έχουμε θέσει και, από την εσωτερική προεργασία που κάνουμε, είναι ένας εφικτός στόχος και θα τον πετύχουμε», αναφέρει. Χαρακτηρίζει απαράδεκτο το γεγονός ότι η χαμηλή σύνταξη βρίσκεται περίπου στα 510 ευρώ.

Σε αυτό το πλαίσιο, επισημαίνει ότι η ισχυρή ανάπτυξη και η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική επιτρέπουν την ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής. Οι κοινωνικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 6% την περίοδο 2024–2025 και προβλέπεται νέα αύξηση 6% για το 2026, ανέφερε. Παράλληλα, όπως είπε, η Κυβέρνηση επενδύει στην παιδεία, με στόχο μέχρι το 2028 όλα τα δημοτικά σχολεία να λειτουργούν προαιρετικά ως ολοήμερα, καθώς και στην υγεία, με πάνω από 126 εκατ. ευρώ για νέες υποδομές.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρουσιάζει τη φιλοσοφία και τις βασικές κατευθύνσεις της κυβερνητικής πολιτικής, συνδέοντας άμεσα την οικονομική ανάπτυξη με την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Όπως υπογραμμίζει, η θετική πορεία της οικονομίας επιτρέπει ουσιαστικές επενδύσεις σε κρίσιμους τομείς που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών, όπως η Υγεία, η Παιδεία, η κοινωνική πολιτική και το στεγαστικό, το οποίο χαρακτηρίζει ως μία από τις μεγαλύτερες σύγχρονες προκλήσεις.

Διευκρινίζει ότι ο κοινωνικός φιλελευθερισμός συνδυάζει τη στήριξη της ελεύθερης οικονομίας με την ευθύνη του κράτους να παρεμβαίνει στοχευμένα, ώστε τα οφέλη της ανάπτυξης να επιστρέφουν στην κοινωνία. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι ενισχυμένες πολιτικές στήριξης των ευάλωτων ομάδων, όπως οι πρωτοφανείς χρηματοδοτήσεις για τα άτομα με αναπηρία, αλλά και η ενεργοποίηση του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης για την επιστροφή χρημάτων σε κουρεμένους καταθέτες, μια κίνηση που, όπως σημειώνει, λίγοι πίστευαν ότι θα μπορούσε να υλοποιηθεί.

«Όλα αυτά είναι εφικτά επειδή η οικονομική πολιτική μας είναι υπεύθυνη και επειδή είμαστε μια κυβέρνηση της οποίας οι αποφάσεις δεν επηρεάζονται από τις εκλογικές διαδικασίες. Δεν συμμετέχουμε στις δημοτικές εκλογές, δεν συμμετέχουμε στις βουλευτικές εκλογές. Αυτό μας δίνει την ευχέρεια να είμαστε πιο ανθεκτικοί σε ενδεχόμενες, δικαιολογημένες, σε κάποιες των περιπτώσεων, απαιτήσεις και πιέσεις που υπάρχουν ειδικότερα σε προεκλογικές περιόδους», επεσήμανε

Στο μεταναστευτικό, ο ΠτΔ δηλώνει ότι η εικόνα της χώρας έχει αλλάξει ριζικά. Οι αφίξεις μειώθηκαν πάνω από 80% και οι επιστροφές αυξήθηκαν άνω του 60%, αποτέλεσμα μιας ολιστικής πολιτικής που, όπως λέει, καθιστά πλέον την Κύπρο μη ελκυστικό προορισμό. Όπως σημειώνει, το «μοντέλο της Κύπρου» συζητείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με άλλες χώρες να εκφράζουν ενδιαφέρον για τις πρακτικές που ακολουθήθηκαν.

«Πρόσφατα ο Καγκελάριος της Γερμανίας μου είπε ότι, μετά από τέτοια αποτελέσματα που έχει η Κύπρος, θέλει να στείλει εδώ τον αρμόδιο Υπουργό για το μεταναστευτικό, να δει τις πρακτικές που ακολουθούμε. Άρα είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό», ανέφερε.

Ο Πρόεδρος αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι παραμένουν μεγάλες προκλήσεις. Πρώτη, σημειώνει, είναι το κόστος του ηλεκτρισμού, που επηρεάζει νοικοκυριά, επιχειρήσεις και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Δεύτερη είναι το στεγαστικό, το οποίο, όπως αναφέρει, αναδείχθηκε με κυπριακή πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό ζήτημα, με την ΕΕ να προετοιμάζει χρηματοδοτικό εργαλείο εντός του 2026. Τρίτη πρόκληση είναι η ακρίβεια. Όπως αναφέρει, παρότι ο πληθωρισμός στην Κύπρο είναι πλέον από τους χαμηλότερους στην Ευρώπη, οι τιμές παραμένουν υψηλές, γεγονός που απαιτεί ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των μισθών και μείωση βασικών εξόδων.

Τέλος, αναφέρεται στις τομές σε θεσμούς όπως η Νομική και η Ελεγκτική Υπηρεσία, αλλά και στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. Υπογραμμίζει ότι για πρώτη φορά υπάρχει ουσιαστικός συντονισμός μεταξύ υπηρεσιών, με απτά αποτελέσματα, ενώ ξεκαθαρίζει ότι η Κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να αντιμετωπίσει το έγκλημα και θα το πράξει.

«Είναι πολύ σημαντικό πλέον ότι διερευνώνται συνεχώς περιπτώσεις εγκλήματος- γιατί και αυτό είναι έγκλημα- όπου για παράδειγμα κάποιος έχει ακριβό αυτοκίνητο αλλά την ίδια στιγμή είναι λήπτης Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Πρώτη φορά διερευνώνται αυτά τα θέματα και προχωρούν υποθέσεις ενώπιον της δικαιοσύνης», επεσήμανε.

Όπως σημειώνει, ο εκσυγχρονισμός του κράτους του 1960 αποτελεί αναγκαιότητα και γίνεται προς όφελος της κοινωνίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ