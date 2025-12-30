Kick boxing: Επιτέθηκαν σε Έλληνα αθλητή όταν έβγαλε νοκ άουτ τον αντίπαλό του στη Σερβία

Με επεισόδια ολοκληρώθηκε αγώνας kick boxing στη Σερβία, με τον Γιάννη Τσουκαλά να δέχεται επίθεση, λίγο αφότου έβγαλε νοκ άουτ τον αντίπαλό του.

Όταν ο Έλληνας αθλητής επικράτησε του Σέρβου αντιπάλου του, ομάδα δεκάδων ατόμων εισέβαλε στο ρινγκ και επιτέθηκε στον Γιάννη Τσουκαλά και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό, που χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Θεατές του αγώνα κατέγραψαν με τα κινητλα τους, τον Έλληνα αθλητή να πανηγυρίζει τη νίκη επί του Βαχίντ Κιτσάρα (Vahid Kičara) από τη Σερβία, όταν άτομα από την ομάδα του Κιτσάρα άρχισαν να μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο και να τον τραυματίζουν.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, περίπου πενήντα άτομα φέρεται να εισέβαλαν στο ρινγκ και να προκάλεσαν την ένταση.

Μετά την επίθεση που δέχθηκε, ο Γιάννης Τσουκαλάς μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Βελιγραδίου, προκειμένου να υποβληθεί σε προληπτικές ιατρικές εξετάσεις. Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και ο ίδιος έλαβε εξιτήριο.

