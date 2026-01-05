«Κόλαση επί γης»: Στα άδυτα της φυλακής του Μπρούκλιν όπου κρατείται ο Νικολάς Μαδούρο (εικόνες/βίντεο)

Σε διαβόητο σωφρονιστικό συγκρότημα του Μπρούκλιν, που χαρακτηρίζεται κόλαση επί γης λόγω των συνθηκών που επικρατούν, κρατείται ο Νικολάς Μαδούρο, ο πρόεδρος της που συνελήφθη από τις Ηνωμένες Πολιτείες το Σάββατο (3/1).

Το Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης (MDC) είναι μια ογκώδης εγκατάσταση στο κέντρο του Μπρούκλιν, η οποία, επί δεκαετίες, έχει κρατήσει μερικούς από τους πιο διαβόητους κατηγορούμενους εγκληματίες των Ηνωμένων Πολιτειών εν αναμονή της δίκης τους.

Γνωστή ως M.D.C., η φυλακή είναι μια από τις μεγαλύτερες ομοσπονδιακές φυλακές στη χώρα, φιλοξενώντας περίπου 1.600 κρατούμενους ανά πάσα στιγμή. Ενώ ορισμένοι αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες, όπως διεθνές εμπόριο ναρκωτικών ή τρομοκρατία, η συντριπτική πλειοψηφία αντιμετωπίζει μικρότερα εγκλήματα. Το σωφρονιστικό κέντρο είναι ένα είδος ενδιάμεσου σταθμού για τους κρατούμενους εν αναμονή της δίκης ή της επιβολής της ποινής.

Από τη φυλακή έχουν περάσει η Γκισλέιν Μάξγουελ, σύντροφος του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα και χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν, ο Σον «Ντίντι» Κομπς και ο τραγουδιστής Ρ. Κέλι, ο οποίος έχει καταδικαστεί για σωματεμπορία.

Επίσης εκεί κρατείται ο ο Λουίτζι Μαντζιόνι εν αναμονή της δίκης του για τη δολοφονία του Διευθύνοντος Συμβούλου της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον.

Η φυλακή έχει επικριθεί έντονα όλα αυτά τα χρόνια για τις κακές συνθήκες που επικρατούν, έχοντας χαρακτηριστεί ως «απάνθρωπες» και «κόλαση επί γης».

🇻🇪🇺🇸 | Este sería el nuevo lugar de detención de Nicolás Maduro: el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, una prisión federal de máxima seguridad conocida por sus duras condiciones y apodada “el infierno de Brooklyn”. pic.twitter.com/0ARTmPobsh — AlertaNewsPlus (@AlertaNewsPlus) January 4, 2026

«Με την πάροδο των ετών, το MDC έχει γίνει συνώνυμο της κατάφωρης παραμέλησης και κακοποίησης των κρατουμένων», ανέφερε η Εταιρεία Νομικής Βοήθειας σε δελτίο τύπου τον Ιούνιο, αντιτιθέμενη στις κρατήσεις της ICE στη φυλακή.

Ο Μαδούρο, που θα οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου το απόγευμα της Δευτέρας (5/1) βρίσκεται στο στόχαστρο του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ εδώ και χρόνια και το 2020, ομοσπονδιακοί εισαγγελείς του Μανχάταν τον κατηγόρησαν ως ηγέτη του Cartel de Las Soles, για την φερόμενη οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών που διευθύνεται από την στρατιωτική και πολιτική ελίτ της Βενεζουέλας.

Σε ένα εκτεταμένο κατηγορητήριο που αποκαλύφθηκε το Σάββατο (3/1), προστέθηκαν οι κατηγορούμενοι, η σύζυγος και ο γιος του Μαδούρο, Νικολάς Ερνέστο Μαδούρο Γκουέρα, οι οποίοι αναφέρονται στο κατηγορητήριο ως «Ο Πρίγκιπας».

CNN.GR