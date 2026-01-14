Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Web TV

Οι Fantastic Four «εισβάλουν» στη Γουακάντα - Αυτό είναι το νέο teaser του «Avengers: Doomsday»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Μετά τους Captain America, Thor και X-Men, αυτή τη φορά ήταν η σειρά των Fantastic Four και της Γουακάντα να κάνουν την εμφάνισή τους στο κόσμο του «Avengers: Doomsday».

Τι κι αν θέλουμε περίπου 11 μήνες μέχρι να έρθει εκείνη η μέρα που το Avengers: Doomsday θα κάνει την εμφάνισή του στις σκοτεινές αίθουσες; Η Marvel κάνει τα πάντα για να κρατήσει το ενδιαφέρον του κοινού «ζωνταντό» και παράλληλα να… φλεξάρει όλους τους σταρ της που θα παρελάσουν από τη νέα της ταινία.

Έτσι, μετά τους Captain America, Thor και X-Men, αυτή τη φορά ήταν η σειρά των Fantastic Four αλλά και της Γουακάντα να κάνουν την εμφάνισή τους στην επερχόμενη υπερπαραγωγή του MCU.

Στο κλιπ διάρκειας ενός λεπτού, βλέπουμε το Thing να συναντάει τον M’Baku, τη Shuri που ανέλαβε μετά τον θάνατο του T’Challa, αλλά και τους κακούς από το Black Panther: Wakanda Forever του 2022.

Όπως τα τρία προηγούμενα κλιπ, έτσι κι αυτό, δεν δίνει κάποια ιδιαίτερη πληροφορία για το Avengers: Doomsday, απλά περισσότερο μας παρουσιάζει τους σταρ-υπερήρωες που θα παρελάσουν από το φιλμ.

Σε λιγότερο από 24 ώρες το teaser ξεπέρασε τις 5 εκατομμύρια προβολές, εννοείται ότι οι φανατικοί του σύμπαντος της Marvel περιμένουν πως και πως περισσότερα βίντεο, ωστόσο τα τέσσερα πρώτα κλιπ που έχουν κάνει την εμφάνισή τους μοιάζουν σαν να είναι από διαφορετικές ταινίες – όπως επισήμανε ένας χρήστης στα social media.

Πηγή: in.gr

 

Tags

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα