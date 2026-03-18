Πόσο ακριβό ήταν το μπλε χρώμα στην Πομπηία;

Νέα μελέτη για το Blue Room της Πομπηίας υπολογίζει ότι το αιγυπτιακό μπλε που χρησιμοποιήθηκε στους τοίχους του ήταν ιδιαίτερα πολύτιμο, ενισχύοντας την εικόνα ενός εξαιρετικά εύπορου σπιτιού.

Το εντυπωσιακό Blue Room που αποκαλύφθηκε πέρυσι στην Πομπηία δεν ξεχωρίζει μόνο για το χρώμα του, αλλά και για το κόστος του. Νέα μελέτη υπολογίζει ότι το αιγυπτιακό μπλε που κάλυπτε τους τοίχους του μικρού ιερού χώρου ήταν τόσο πολύτιμο, ώστε η χρήση του λέει πολλά για τον πλούτο του σπιτιού όπου βρέθηκε.

Το Blue Room ανακαλύφθηκε το 2024 στη Regio IX της Πομπηίας και πήρε το όνομά του από τη βαθιά μπλε απόχρωση των τοίχων του, που ήταν διακοσμημένοι με μορφές θεοτήτων, σφιγγών και φτερωτών γρυπών. Η νέα έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο npj Heritage Science, επιβεβαιώνει ότι η χρωστική ήταν αιγυπτιακό μπλε, ένα από τα πιο ακριβά και περιζήτητα χρώματα της αρχαιότητας.

Οι ερευνητές υπολογίζουν ότι για να καλυφθεί ο χώρος χρειάστηκαν περίπου 2,7 έως 4,9 κιλά χρωστικής. Με βάση τις τιμές που καταγράφει ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος, αυτή η ποσότητα αντιστοιχούσε σε 93 έως 168 δηνάρια, πριν καν προστεθεί το κόστος της εξειδικευμένης εργασίας. Με άλλα λόγια, δεν μιλάμε απλώς για ένα όμορφο χρώμα, αλλά για μια πολυτέλεια που λειτουργούσε και ως επίδειξη status.

Αυτό είναι ίσως και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της υπόθεσης: το Blue Room δεν ήταν μία από τις μεγάλες αίθουσες της οικίας, αλλά ένας μικρός οικιακός ιερός χώρος. Κι όμως, οι ιδιοκτήτες του επέλεξαν να τον καλύψουν με ένα από τα πιο ακριβά χρώματα της εποχής. Για τους ερευνητές, αυτή η επιλογή δεν μειώνει την αξία της χρωστικής, αλλά δείχνει ακριβώς πόσο εύπορο ήταν το νοικοκυριό που ζούσε εκεί.

Η έρευνα έχει και ένα δεύτερο ενδιαφέρον: δεν αφορά μόνο την αισθητική ή την κοινωνική επίδειξη, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι επιστήμονες μπορούν πλέον να αναγνωρίζουν μη επεμβατικά αρχαίες χρωστικές πάνω στους τοίχους. Στην περίπτωση του Blue Room, η ανάλυση του αιγυπτιακού μπλε έγινε με τεχνικές φωταύγειας και φασματοσκοπίας, δίνοντας πιο ακριβή εικόνα τόσο για το υλικό όσο και για τη χρήση του.

Πηγή: lifo.gr

