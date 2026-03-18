Παρά την κρίση στη γειτονιά μας, η Κυπριακή Προεδρία συνεχίζει το έργο της διαβεβαιώνει ο Πρόεδρος

Μήνυμα σταθερότητας έστειλε από τις Βρυξέλλες ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, τονίζοντας ότι παρά την κρίση στη γειτονιά μας, η Κυπριακή Προεδρία συνεχίζει το έργο της όπως είχε προγραμματιστεί.

Ο Πρόεδρος μιλούσε σε συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της Τριμερούς Κοινωνικής Συνόδου στις Βρυξέλλες την Τετάρτη, όπου οι ηγέτες της ΕΕ και κοινωνικοί εταίροι εξέφρασαν την ανησυχία τους για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος, ενώ δεν έλλειψαν οι αναφορές αλληλεγγύης προς την Κύπρο.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, υπογράμμισε κατά τις δηλώσεις του μετά το πέρας της συνάντησης, πως «η καθημερινότητα στην Κύπρο, σε αντίθεση με ό,τι παρουσιάζεται από κάποια διεθνή μέσα ενημέρωσης, συνεχίζεται. Τίποτα δεν έχει αλλάξει».

Όπως σημείωσε, «μέσα σε αυτό το πλαίσιο η Προεδρία μας συνεχίζει να παράγει, να εργάζεται».

Αναφερόμενος στη γεωπολιτική διάσταση, επισήμανε τον διττό ρόλο της χώρας. «Η Κύπρος είναι, από το 2004, κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ταυτόχρονα είναι χώρα της περιοχής, της Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής, της ευρύτερης Μέσης Ανατολής». Ξεκαθάρισε ότι «η Κύπρος σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί μέρος της κρίσης στην περιοχή», κάνοντας λόγο για «ένα απλό, μικρό περιστατικό στις βρετανικές βάσεις στο νησί», ανέφερε.

Μετέφερε και τις προσδοκίες των χωρών της περιοχής από την ΕΕ, σημειώνοντας ότι «αυτό που αναμένουν αύριο από την ΕΕ είναι, πρώτον, να δείξει ότι πραγματικά ενδιαφέρεται, πρόκειται για τη γειτονιά μας».

Όπως τόνισε, «ως Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεργαστούμε και με τρίτες χώρες για να ηγηθούμε μιας διαδικασίας που θα οδηγήσει σε αποκλιμάκωση, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο της κρίσης,» σημειώνοντας πως η Ένωση σε συνεργασία με τους εταίρους, «πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο για την αποκλιμάκωση της κατάστασης».

Παράλληλα, ευχαρίστησε δημόσια ευρωπαϊκές χώρες για τη στήριξη προς την Κύπρο, σημειώνοντας ότι «δεν ενεργοποιήσαμε το Άρθρο 42.7, αλλά με έναν τρόπο δώσαμε ουσία στο Άρθρο 42.7», προσθέτοντας ότι πρόκειται για «μια πολύ καλή ευκαιρία ως Ευρωπαϊκή Ένωση να συζητήσουμε και να δώσουμε περιεχόμενο στο τι θα κάνουμε όταν ένα κράτος-μέλος το ενεργοποιήσει,» προϊδεάζοντας για την αυριανή του τοποθέτηση ενώπιον των συναδέλφων του, αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των «27».

Κλείνοντας, έστειλε μήνυμα προς επενδυτές και επιχειρήσεις. «Η χώρα μου, η Κύπρος, είναι ασφαλής, σταθερή και πλήρως λειτουργικός κόμβος για επιχειρήσεις, επενδύσεις και τουρισμό», σημείωσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ