YouTuber ισχυρίζεται ότι ανακάλυψε τη μυστική συνταγή της Coca Cola ύστερα από 139 χρόνια (βίντεο)

Ο YouTuber LabCoatz δημοσιοποίησε το Σάββατο (9/1) ένα βίντεο διάρκειας 25 λεπτών, στο οποίο υποστηρίζει ότι κατάφερε να «σπάσει» τη διάσημη συνταγή της Coca-Cola, αξιοποιώντας προηγμένο εργαστηριακό εξοπλισμό και επιστημονικές μεθόδους ανάλυσης.

Σύμφωνα με το Decrypt, έπειτα από έναν ολόκληρο χρόνο εντατικών πειραμάτων και με τη βοήθεια φίλων του που είχαν πρόσβαση σε φασματογράφο μάζας, ο δημιουργός παρουσίασε έναν κλώνο του αναψυκτικού, τον οποίο οι δοκιμαστές αδυνατούσαν να ξεχωρίσουν από το αυθεντικό προϊόν.

Το βίντεο προκάλεσε έντονη αίσθηση στο διαδίκτυο, συγκεντρώνοντας ήδη 2,8 εκατομμύρια προβολές, καθώς η Coca-Cola φημίζεται για τη μυστικότητα γύρω από τη φόρμουλά της. Η εταιρεία διατηρεί τη συνταγή σε χρηματοκιβώτιο ύψους τριών μέτρων στο μουσείο World of Coca-Cola στην Ατλάντα και υποστηρίζει ότι μόνο δύο εργαζόμενοι γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή το πλήρες μίγμα.

Η ανάλυση του LabCoatz έδειξε ότι το μεγαλύτερο μέρος της «μυστηριώδους» συνταγής αφορά λιγότερο από το 1% του συνολικού βάρους. Πάνω από το 99% του αναψυκτικού αποτελείται από ζάχαρη και βασικά συστατικά, με ένα λίτρο να περιέχει περίπου 110 γραμμάρια ζάχαρης, 96 mg καφεΐνης, 0,64 g φωσφορικού οξέος και καραμελόχρωμα. Το υπόλοιπο ποσοστό αφορά φυσικές αρωματικές ύλες, όπως άλφα-τερπινένιο, λεμονένιο, κινναμαλδεΰδη, σαβινένιο, κεδρένιο, οξικό οξύ και φενχόλη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιβεβαίωση του μύθου για τα φύλλα κόκας. Η Coca-Cola πράγματι χρησιμοποιεί εκχύλισμα φύλλων κόκας, από τα οποία έχει αφαιρεθεί η κοκαΐνη από την εταιρεία Stepan στο Νιού Τζέρσεϊ, τη μοναδική στις ΗΠΑ με σχετική άδεια. Ο LabCoatz προσπάθησε να προμηθευτεί το εκχύλισμα από το Περού, όμως η αποστολή κατασχέθηκε, με αποτέλεσμα να αντικαταστήσει το συστατικό με τανίνες από κρασί που προσφέρουν παρόμοια στυφή γεύση.

Η διαδικασία περιλάμβανε εκατοντάδες γευστικές δοκιμές και λεπτομερείς συγκρίσεις μέσω υπολογιστικών φύλλων. Το τελικό αποτέλεσμα βαθμολογήθηκε με 9,5/10 από τους δοκιμαστές, οι οποίοι δήλωσαν ότι θα το αγόραζαν χωρίς δισταγμό. Παρά τις τεχνολογικές εξελίξεις που καθιστούν πλέον εφικτή την ανάλυση της σύνθεσης, η Coca-Cola εξακολουθεί να επενδύει στη μυθολογία του «μυστικού», διατηρώντας αυστηρά μέτρα ασφαλείας γύρω από τη συνταγή της.

