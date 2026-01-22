Ελλάδα: Συγκλονιστικό βίντεο από τη διάσωση γυναίκας που παρασύρθηκε από χείμαρρο

Συγκλονιστικό βίντεο από τη διάσωση μίας γυναίκας, η οποία είχε παρασυρθεί από ορμητικό χείμαρρο το απόγευμα της Τετάρτης, κατά τη διάρκεια της έντονης κακοκαιρίας στην Άνω Γλυφάδα, είδε το φως της δημοσιότητας.

Τη γυναίκα διέσωσαν περαστικοί.

Όπως διακρίνεται στο βίντεο που δημοσίευσε το Forecast Weather Greece, η γυναίκα έχασε την ισορροπία της και παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά.

Την τελευταία στιγμή η γυναίκα διασώθηκε από δύο άνδρες, οι οποίοι έσπευσαν κοντά της, τη σήκωσαν και την οδήγησαν σε ασφαλές σημείο.

Μία νεκρή στην Άνω Γλυφάδα

Υπενθυμίζεται ότι τη ζωή της έχασε μία γυναίκα 56 ετών, η οποία παρασύρθηκε από χείμαρρο στην περιοχή της Άνω Γλυφάδας.

Νεκρός λιμενικός στο Παράλιο Άστρος

Τη ζωή του έχασε και ένας λιμενικός 53 ετών, ο οποίος παρασύρθηκε από κύματα στο Παράλιο Άστρος.

😱🙏Άλλο ένα αδιανόητο σκηνικό στην Άνω Γλυφάδα γυναίκα πάει να περάσει με τα πόδια τον χείμαρρο και την τελευταία στιγμή την σώνουν οι δύο άντρες οι οποίοι έπεσαν στο χείμαρρο με κίνδυνο τη ζωή τους και την έπιασαν από τα χέρια πριν την παρασύρει ο χείμαρρος .



