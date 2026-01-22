Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ελλάδα: Συγκλονιστικό βίντεο από τη διάσωση γυναίκας που παρασύρθηκε από χείμαρρο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Τη γυναίκα διέσωσαν περαστικοί

Συγκλονιστικό βίντεο από τη διάσωση μίας γυναίκας, η οποία είχε παρασυρθεί από ορμητικό χείμαρρο το απόγευμα της Τετάρτης, κατά τη διάρκεια της έντονης κακοκαιρίας στην Άνω Γλυφάδα, είδε το φως της δημοσιότητας.

Τη γυναίκα διέσωσαν περαστικοί.

Όπως διακρίνεται στο βίντεο που δημοσίευσε το Forecast Weather Greece, η γυναίκα έχασε την ισορροπία της και παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά.

Την τελευταία στιγμή η γυναίκα διασώθηκε από δύο άνδρες, οι οποίοι έσπευσαν κοντά της, τη σήκωσαν και την οδήγησαν σε ασφαλές σημείο.

Μία νεκρή στην Άνω Γλυφάδα

Υπενθυμίζεται ότι τη ζωή της έχασε μία γυναίκα 56 ετών, η οποία παρασύρθηκε από χείμαρρο στην περιοχή της Άνω Γλυφάδας.

Νεκρός λιμενικός στο Παράλιο Άστρος

Τη ζωή του έχασε και ένας λιμενικός 53 ετών, ο οποίος παρασύρθηκε από κύματα στο Παράλιο Άστρος.

Naftemporiki.gr

