Το τελευταίο «αντίο» στον Βαλεντίνο - Η Ρώμη αποχαιρετά τον θρυλικό σχεδιαστή μόδας

Οικογένεια, φίλοι και πρόσωπα από τον χώρο της μόδας έχουν συγκεντρωθεί στην εκκλησία Σάντα Μαρία Ντελι Άντζελι στη Ρώμη, όπου τελείται η κηδεία του Βαλεντίνο.

Η δυσάρεστη είδηση του θανάτου του ανακοινώθηκε από το ίδρυμά του, με επίσημη ανακοίνωση που εκδόθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου, στην οποία αναφερόταν: «Ο Βαλεντίνο Γκαραβάνι έφυγε από τη ζωή σήμερα στην κατοικία του στη Ρώμη, περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα».

Περίπου τρακόσιοι πολίτες βρίσκονται στον εξωτερικό χώρο του ναού, ενώ το παρών, μεταξύ των άλλων, έχουν δώσει η Ντονατέλα Βερσάτσε, η Άννα Γουίντουρ, η Άννα Χάθαγουεϊ και ο Τομ Φορντ. Μέσα στον ναό βρίσκονται περίπου 750 άνθρωποι, ενώ κοντά στο φέρετρο του Βαλεντίνο έχουν τοποθετηθεί λευκά τριαντάφυλλα.

Ο συνεργάτης και πρώην σύντροφος του σχεδιαστή Τζιανκάρλο Τζιαμέτι πρόκειται να διαβάσει ένα σύντομο μήνυμα, το δικό του αντίο στον ταλαντούχο σχεδιαστή, τον άνθρωπο με τον οποίο μοιράστηκε πάνω απο εξήντα χρόνια κοινής πορείας και επιτυχιών. Ο Βαλεντίνο θα ταφεί στο νεκροταφείο Πρίμα Πόρτα της Ρώμης, σε τάφο που ολοκληρώθηκε πρόσφατα.

