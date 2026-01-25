Φρουρούμενος στη βίλα του ο ιδιοκτήτης του μπαρ στο Κραν Μοντανά μετά την αποφυλάκιση του (βίντεο)

Υπό στενή αστυνομική επιτήρηση και έντονη δημοσιογραφική πίεση, ο Ζακ και η Τζέσικα Μορέτι πέρασαν προχθες μαζί την πρώτη νύχτα στη βίλα τους στο Λενς, κοντά στο Κραν Μοντανά, μετά την αποφυλάκιση του ιδιοκτήτη του Constellation με εγγύηση συνολικού ύψους 400.000 ελβετικών φράγκων (430.000 ευρώ) και για τους δύο, ενώ νέα στοιχεία για τα οικονομικά τους στοιχεία και τον στενό τους κύκλο προκαλούν ερωτήματα.

Για λίγα μόνο δευτερόλεπτα εμφανίστηκε το πρωί του Σαββάτου στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου της τετραώροφης βίλας του στο Λενς ο Μορέτι. Φορώντας μαύρο μπλουζάκι και κρατώντας ένα χαρτόκουτο, το μετέφερε στο εσωτερικό του σπιτιού, πριν εξαφανιστεί πίσω από μια κουρτίνα. Από τον δρόμο, μπροστά στο σπίτι, δημοσιογράφοι της ιταλικής κρατικής τηλεόρασης Tg2 φώναζαν το όνομά του. Ο Κορσικανός επιχειρηματίας, αντιλαμβανόμενος ότι πρόκειται για Ιταλούς, απάντησε ψύχραιμα «καλημέρα» και αποσύρθηκε.

Ο Ζακ Μορέτι επέστρεψε στη βίλα το απόγευμα της Παρασκευής, στις 17:00 ακριβώς, μετά την αποφυλάκισή του από τις φυλακές της Σιόν. Εκεί τον περίμεναν η σύζυγός του Τζέσικα και τα δύο τους παιδιά, ηλικίας πέντε ετών και δέκα μηνών. Το κλίμα τόσο στην περιοχή όσο και στην Ιταλία παραμένει τεταμένο.

Στον δρόμο έξω από τη βίλα σταθμεύουν τηλεοπτικά συνεργεία, ενώ διερχόμενοι οδηγοί κορνάρουν ή δείχνουν προς το ανηφορικό δρομάκι, υπονοώντας ότι «ο Ζακ είναι εκεί». Σε μικρή απόσταση βρίσκεται το εστιατόριο Vieux Chalet, η τρίτη επιχείρηση της οικογένειας Μορέτι, μετά το Senso και το Constellation, τα οποία βρίσκονται στο Κραν Μοντανά.

Μυστήριο για το άτομο που πλήρωσε τη διπλή εγγύηση

Στους Μορέτι έχουν αφαιρεθεί τα ταξιδιωτικά έγγραφα, προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο διαφυγής στο εξωτερικό. Η Τζέσικα Μορέτι υποχρεούται να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα κάθε τρεις ημέρες, ενώ ο Ζακ κάθε 24 ώρες. Όσον αφορά την εγγύηση, εύπορος επιχειρηματίας από τη Γενεύη κατέβαλε 200.000 φράγκα για τον Ζακ και άλλα τόσα για την Τζέσικα, όπως είχε αποφασίσει το δικαστήριο λόγω κινδύνου φυγής. Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 400.000 φράγκα, περίπου 430.000 ευρώ. Τα χρήματα θα επιστραφούν μετά την ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας δίκης, αλλά μπορεί να κατασχεθούν σε περίπτωση παραβίασης των όρων.

Το όνομα του «καλού φίλου» που κατέβαλε την εγγύηση δεν περιλαμβάνεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, στα πρόσωπα που είχε αναφέρει ο Μορέτι στους ανακριτές.

Από τα οικονομικά στοιχεία και τις δηλώσεις των Μορέτι προκύπτει ότι επιχειρούν να εμφανίσουν μια εικόνα οικογένειας που ζει αποκλειστικά από τη σκληρή εργασία της. Τα μηνιαία τους έσοδα, περίπου 10.000 φράγκα, θεωρούνται χαμηλά για οικογένεια τεσσάρων ατόμων σε μια από τις ακριβότερες περιοχές της Ελβετίας. Η ακίνητη περιουσία τους, αξίας περίπου 5 εκατ. φράγκων, περιορίζεται στους τοίχους των τριών καταστημάτων και της βίλας.

Προβληματίζουν οι αγορές ακινήτων με βάση τα δηλωθέντα εισοδήματα

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι κατάφεραν να αποκτήσουν ένα ακίνητο κάθε χρόνο, από το 2019 έως το 2023, ξεκινώντας ουσιαστικά από το μηδέν και βασιζόμενοι αποκλειστικά σε στεγαστικά δάνεια με εγγύηση τα ίδια τα ακίνητα. Οι δόσεις φαίνεται να απορροφούσαν σχεδόν όλα τα έσοδα των επιχειρήσεων, γεγονός που, σύμφωνα με εκτιμήσεις, οδήγησε σε εκπτώσεις στην ασφάλεια.

«Ζούμε από τα έσοδα των εταιρειών μας» και «η ζωή μας είναι η δουλειά», είχε δηλώσει ο Μορέτι στους ανακριτές στις 9 Ιανουαρίου, προσθέτοντας ότι «εκτός από τις εταιρείες, δεν έχουμε τίποτα». Το Constellation είχε αγοραστεί το 2022, μαζί με το διαμέρισμα από πάνω, με δάνειο και υποθήκη 1,7 εκατ. φράγκων, ενώ στη βίλα, που αποκτήθηκε το 2019, βαραίνει υποθήκη 1,34 εκατ. φράγκων.

Αντιδράσεις για την αποφυλάκιση, στο επίκεντρο η Εισαγγελέας του Βαλέ

Στο επίκεντρο έντονης πολιτικής, διπλωματικής και δικαστικής αντιπαράθεσης βρίσκεται η γενική εισαγγελία του καντονιού Βαλέ, μετά την αποφυλάκιση του Ζακ Μορέτι, απόφαση που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις στην Ιταλία και βαθιά αγανάκτηση στις οικογένειες των θυμάτων.

Η γενική εισαγγελέας του καντονιού Βαλέ, Μπεατρίτσε Πιλού, επιχείρησε εκ νέου να υπερασπιστεί τη διαχείριση της υπόθεσης, ενώ αρνήθηκε να συναντηθεί με τον Ιταλό πρέσβη στην Ελβετία, Τζαν Λορέντσο Κορνάντο, ο οποίος την προσέγγισε κατόπιν εντολής της ιταλικής κυβέρνησης. Η εισαγγελέας αποδέχθηκε μόνο τηλεφωνική επικοινωνία, κατά την οποία, όπως δήλωσε στο πρακτορείο Keystone ATS, ξεκαθάρισε ότι «η αποφυλάκιση δεν αποτελεί δική μου απόφαση, αλλά απόφαση του δικαστηρίου», συμβουλεύοντας την ιταλική πλευρά να απευθυνθεί είτε στο ίδιο το δικαστήριο είτε στις ομοσπονδιακές αρχές της Ελβετίας, στο Ομοσπονδιακό Συμβούλιο ή στο Ομοσπονδιακό Γραφείο Δικαιοσύνης. «Δεν θέλω να προκαλέσω διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ των δύο χωρών. Δεν θα υποκύψω σε ενδεχόμενες πιέσεις των ιταλικών αρχών», τόνισε.

Η Πιλού, η οποία πριν εκλεγεί εισαγγελέας ασκούσε το επάγγελμα της δικηγόρου στο Βαλέ, βρίσκεται εδώ και εβδομάδες στο στόχαστρο σφοδρής κριτικής. Έχει διακόψει ακόμη και την επικοινωνία με τα μέσα ενημέρωσης, παρότι ήταν η επίσημη υπεύθυνη για την ενημέρωση της κοινής γνώμης. Οι επικρίσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, την καθυστερημένη σύλληψη του Μορέτι, την εκτίμηση ότι η εγγύηση για την αποφυλάκισή του ήταν ανεπαρκής, την κατάσχεση των κινητών τηλεφώνων του ζευγαριού εννέα ημέρες μετά τα γεγονότα, τις μη διενεργηθείσες έρευνες, καθώς και το γεγονός ότι δεν εγγράφηκαν στο μητρώο υπόπτων δημοτικοί υπάλληλοι που, σύμφωνα με τις καταγγελίες, δεν είχαν ελέγξει το Constellation όπως όφειλαν.

Επιπλέον, έχει δεχθεί κριτική επειδή, στα αρχικά στάδια της έρευνας, δεν επέτρεψε στους νομικούς εκπροσώπους των θυμάτων να παραστούν στις καταθέσεις μαρτύρων, γεγονός που θεωρήθηκε πρωτοφανές και δημιούργησε υποψίες για προσπάθεια φίμωσης της έρευνας.

Επιβαρυντικό στοιχείο για την εικόνα της Εισαγγελίας θεωρείται και το ότι δεν εξετάστηκε η πιθανότητα ενδεχόμενου δόλου, με τις κατηγορίες να περιορίζονται σε εμπρησμό, ανθρωποκτονία εξ αμελείας και πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια. Παράλληλα, αγνοήθηκαν, σύμφωνα με τους δικηγόρους των οικογενειών, προειδοποιήσεις για τον κίνδυνο συνεννόησης και αλλοίωσης αποδεικτικών στοιχείων από την πλευρά των Μορέτι.

Παρά τις πιέσεις, η Πιλού επιμένει στη στάση της. Λίγες ώρες πριν από την απόφαση αποφυλάκισης του Ζακ Μορέτι, με ανακοίνωσή της είχε απορρίψει το αίτημα των δικηγόρων των θυμάτων να ανατεθεί η έρευνα σε ειδικό, εξωτερικό εισαγγελέα, εκτός του καντονιού, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν σχέσεις ή συγκάλυψη μεταξύ των ερευνητών και των ερευνομένων.

